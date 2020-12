Boeuf bourguignon! Prijzen DS 9 E-Tense bekend! - Autoblog.nl

De prijzen van de DS 9 E-Tense zijn bekend. Maar waar moeten we deze mee vergelijken? Autoblog ging op onderzoek uit!

Het gaat een van de meest verfrissende auto’s worden van 2021, de DS 9 E-Tense. Het is de het nieuwe topmodel van het Franse premium-merk. Een ware limousine uit het land waar ze Comfort nog met een hoofdletter schrijven.

65 jaar na de eerste DS

Nu weet DS ook wel dat crossovers op dit moment aanzienlijk beter scoren dan sedans. Die modellen staan inmiddels in de showroom. Geheel volgens de heersende mode ook in PHEV- of EV-uitvoering. Nu is het dus tijd aan de DS 9 E-Tense.

Het is sowieso geen toeval, want toevallig werd precies 65 jaar geleden de originele Citroën DS geïntroduceerd. De DS 9 E-Tense heeft ook een verwijzing c.q. hoedtik naar de DS. In de D-stijlen zijn namelijk clignoteurs verwerkt.

Prijzen DS 9 E-Tense Performance Line+

De DS 9 E-Tense komt er in twee smaakjes. Beide hebben dezelfde E-Tense aandrijflijn: een plug-in hybride met 225 pk systeemvermogen. Het begint met de DS 9 E-Tense 225 Performance Line+. Deze heeft standaard al items als alcantara interieur, LED-koplampen, Navigatie met DAB+, elektrische stoelbediening, stoelverwarming en 19″ velgen in ‘Monaco’-design. De speciaal geselecteerde DS-dealer verlangt voor deze uitvoering 57.890 euro.

Rivoli

De DS E-Tense Rivoli+ (niet te verwarren met Italiaanse deegkussentjes) doet er een schepje bovenop met zwart lederen bekleding, stoelventilatie, massagefunctie, 360 graden camera en DS Connected Pilot. Hiermee is Level 2-autonoom rijden mogelijk. Ook is er een sensor die in de gaten houdt of je wel wakker bent. De prijs voor deze Rivoli-uitvoering is 60.790 euro.

Prijzen DS 9 E-Tense concurrenten

Het is een beetje lastig om de concurrentie te bepalen voor de DS 9 E-Tense. Enerzijds is de basis een D-segment auto (de Peugeot 508), maar de DS 9 is 4,93 meter lang en heeft een wielbasis van 2,90 meter. Dat is bijna een klasse hoger.

Ford Mondeo Hybrid Vignale (42.050 euro)

Volkswagen Passat GTE Business wordt gewoon nog geleverd (47.215 euro)

Volvo S60 T6 Inscription Autobahn Chicane (52.995 euro)

Mercedes-Benz C300e met stoffen bekleding (52.936 euro)

BMW 330e met 17″ wieltjes en badge delete (53.645 euro)

Lexus ES300h Luxury Line (61.500 euro)

Volvo S90 T8 Recharge Business Pro (66.995 euro)

Audi A6 50 TFSI e quattro (70.240 euro)

Conclusie prijzen DS 9 E-tense

Het is vrij lastig. De DS 9 is een fraaie auto en DS leert de modellen vaak erg compleet af. Er zijn echter meer kapers op de kust die iets aanbieden voor hen die geen crossover willen. De Mondeo is ietsje kleiner en veel trager, maar net zo luxe (en veel goedkoper). De Lexus ES300h lijkt de meest directe concurrent te zijn als het gaat om prestaties, uitrusting en afmetingen.