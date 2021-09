De Peugeot e-Partner prijzen zijn bekend

Zo’n elektrische Partner, kost dat? We hebben de Peugeot e-Partner prijzen voor je.

Na de e-Boxer is het nu de taak aan de e-Partner van Peugeot om het podium te pakken. Eind oktober verschijnt de elektrische bedrijfswagen in Nederland. De prijzen en alle uitvoeringen zijn nu bekendgemaakt.

Er komen twee uitvoeringen. Of lengtevarianten moeten we eigenlijk zeggen. Een Standard en Long. Beide hebben een maximaal trekgewicht van 750 kg. Ook hebben ze allebei een 50 kWh lithium-ion batterij. De Standard is 3,8 meter lang en de Long is 4,4 meter lang. Je komt maximaal 275 kilometer ver volgens de WLTP-actieradius. Daarmee is de Peugeot e-Partner vooral geschikt voor stedelijke ritten. Op lange afstanden kun je beter de reguliere variant hebben.

Prijzen voor de Peugeot e-Partner beginnen bij 26.090 euro exclusief BTW. Dat is de Standard in de ‘Pro’-uitvoering. Daarboven zit de E-Partner Premium die, Standard of Long, 28.540 euro exclusief BTW kost. Het topmodel is de E-Partner Asphalt Standard met een vanafprijs van 29.290 euro exclusief BTW.

Deze Peugeot met een ander neusje kan ook. Bij Stellantis hebben ze tegenwoordig genoeg mogelijkheden. In het geval van Citroën hebben ze de e-Jumpy. Opel heeft in dat kader de Combo-e. De prijzen liggen allemaal vrij dicht bij elkaar. Het is dus maar net waar je persoonlijke voorkeur ligt.