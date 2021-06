Prijzen vernieuwde Kodiaq bekend gemaakt - Autoblog.nl

We hebben de prijzen van de vernieuwde Skoda Kodiaq voor je!

Het is de auto die je iedereen aanraadt. Veel petrolheads kopen een auto met hun hart, om er later achter te komen dat zo’n kleine open sportwagen met middenmotor echt heel erg onhandig is. De meeste mensen die een auto kopen, hebben een hele lijst met eisen waaraan een auto simpelweg moet voldoen.

Aangezien veel rijbewijs-bezitters het ook leuk vinden om zichzelf voort te planten, moet er voldoende ruimte zijn voor de kinderen. Daarnaast moet je er zakelijk mee voor kunnen komen rijden. De kosten moeten niet de pan uitrijzen en het mag er ook wel een beetje stoer uitzien. Dan kom je relatief snel uit bij de Kodiaq van Skoda.

Prijzen vernieuwde Kodiaq

De licht opgefriste bestseller van Skoda is net onthuld. Alle details daarvan waren al bekend, op de prijzen na. Goed nieuws: die hebben we voor je! Het feestje begint bij 38.990 euro. Voor dat geldt krijg je een raszuivere 1.5 TSI in de hoogwaardige ‘Business Edition’-uitvoering. Dan heb je al items als 18” lichtmetalen patta’s, dual zone climate control en smartlink-telefoon integratie standaard.









Standaard heeft deze Business Edition een handbak met zes voorwaartse verzetten. Wil je deze uitvoering combineren met een automaat? Dat kost je 41.990 euro. De uitstoot met DSG-automaat (157 gram) is ietsje hoger dan met handbak (150 gram), vandaar het forste prijsverschil van 3 mille.

Als je de goedkoopste Kodiaq besteld en geen opties aanvinkt, ziet ‘ie er zo uit.

De prijzen vSportline

Een stapje hoger staat de Skoda Kodiaq Sportline Business. Deze herken je aan het sportievere exterieur en interieur. In combinatie met de 1.5 TSI kost deze 41.490 euro. Voor de ware purist heeft de Sportline een handbak. Een automaat is leverbaar, maar dan moet je wel 44.490 euro achterlaten bij de desbetreffende Skoda-dealer.

Dan is er ten slotte de Kodiaq ‘Business Edition Plus’. Deze herken je het makkelijkste aan de binnenkant aan de ‘Virtual Cockpit’. Ook heb je standaard het ‘Amundsen’-navigatiesysteem en als aardbei op de pannenkoek krijg je ook nog eens een zeventraps DSG-automaat standaard. In combinatie met de 1.5 TSI kost deze topper 44.490 euro. Precies, de Business Edition Plus is even duur als een Sportline met automaat.

Tot nu toe zijn dit de enige versies die je kunt samenstellen in de Kodiaq-configurator. Meer motoren en uitvoeringen zullen waarschijnlijk later volgen.