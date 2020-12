Statijd Tesla Model 3 bizar kort dit jaar - Autoblog.nl

De statijd van de Tesla Model 3 is korter dan die van alle andere auto’s. Waarom is dat eigenlijk?

Vroeger waren de feiten in occasionland vrij simpel. Met een witte blijf je zitten. Zeldzaam is een ander woord voor incourant. Lichte rolschade is total loss. Oh, en een occasion blijft gemiddeld drie maanden staan.

Statijd Tesla Model 3

Simpel toch? Ja, maar tegenwoordig niet meer van toepassing. Dat zien we terug in de cijfers van het VWE. Die zien dat er op dit moment een enorme run is op de Tesla Model 3. De Amerikaanse sedan is op dit moment extreem populair. De gemiddelde statijd van een Model 3 bedraagt slechts 21 dagen! Het is daarmee de snelst verkopende occasion van Nederland. Niet zozeer van alle EV’s, maar van alle auto’s!

Geld reden statijd Tesla Model 3

In de afgelopen 6 maanden zijn er 10.706 elektrische auto’s verhandeld. Het leeuwendeel is verkocht door bedrijven aan consumenten (B2C): meer dan 9.000 keer. Maar wat is de reden? Wegligging? Kwaliteit? Afwerking? Uitrusting? Het is in elk geval goed genoeg, maar het lijkt erop dat bijtelling (geld dus) een belangrijke factor is.

Bijtelling

Elektrische auto’s worden telkens duurder qua bijtelling. Elk jaar komt er een paar procent bij en het bedrag waarover je zo laag mag bijtellen wordt telkens lager. De zakelijke rijder moet dan creatief zijn. Er zijn voldoende Tesla Model 3’s in Nederland die nog genieten van gunstigere bijtellingsvoorwaarden. Die auto’s zijn nu enorm courant. Het kan zomaar een paar honderd euro per maand schelen.

EV’s populair in het algemeen

Dus niet alleen nieuw, maar ook gebruikt is de Model 3 bijzonder populair. Voordat de Tesla-fanboys in de digitale pen klimmen om schande te spreken van de conclusie, zijn er meer redenen. In tegenstelling tot veel EV-occasions heb je een uitstekende range, indrukwekkende prestaties en prima uitrusting.

De statijd van de Tesla Model 3 betekent overigens niet dat het de best verkochte EV-occasion is. Want heel veel elektrische auto’s zijn goed voor een korte statijd. Denk aan de Kia e-Niro, MG ZS en Audi e-tron.











Ook interessant is dat Opel Ampera-E eindelijk de liefde krijgt die de auto verdient. Om een of andere reden werd de auto te vaak overgeslagen. Ook hierbij is de bijtelling de grootste drijfveer om tot aanschaf over te gaan. 70% van de occasion-kopers die een gebruikte EV van vijf jaar of jonger kopen zijn zakelijk.

De Top van best verkochte elektrische occasions van juni tot november 2020 ziet er als volgt uit:

Renault Zoe (1.120) Nissan Leaf (920) Opel Ampera-e (919) Tesla Model S (873) BMW i3 (769) Audi e-tron (765) Tesla Model 3 (762) Volkswagen e-Golf (676) Hyundai Kona (516) Kia e-Niro (391)

Via: VWE Automotive.