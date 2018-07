Boeventuig jat Audi S5 Coupé van AB-lezer nabij Maastricht

Ogen en oren geopend voor deze maagdelijk witte S5.

Helaas is het weer zover. Een geliefde bolide van een Autoblog-lezer is ontvreemd door dieven. In dit geval gaat het om een witte Audi S5 Coupé uit 2008. De auto heeft de looks van de facelift, maar dus nog wel met de 354 pk sterke 4.2 FSI onder de kap. Bij de auto hoort kenteken 9-KNG-39.

De S5 is in de nacht van zondag op maandag 23 juli 2018 gestolen omstreeks 04:15 uur aan de Rijksweg in Gronsveld (nabij Maastricht). Het specifieke tijdstip is bekend, omdat de buren van de Autoblog-lezer hoorden hoe de Audi om kwart over vier werd gestart. De specifieke S5 Coupé had een sportuitlaat en dus is een koude start goed te horen.

Het betreft een wit exemplaar. De dieven hadden geen geweld nodig om toegang te krijgen tot de Audi. Met vermoedelijk een frequentie detector of skimmer kon het signaal van de sleutel versterkt worden en dankzij keyless entry kregen de dieven eenvoudig toegang tot de S5. De auto werd gestart en de autodieven gingen er meteen vandoor.

De witte Audi S5 heeft een zwart-wit lederen interieur, automaat, zwarte 20-inch RS 5 velgen en Bridgestones 275/30/20 banden. Andere herkenningspunten zijn een panoramadak en witte Quattro stickers op de achterste zijruiten. Op de motorkap is er sprake van steenslag dat niet perfect is weggewerkt.

Helaas komen diefstallen als deze vaker voor. Het uitschakelen van keyless entry of de sleutel in een metalen blik bewaren voorkomt dat autodieven met een skimmer toegang krijgen tot de auto. Check ook onze video waarin we laten zien hoe autodieven te werk gaan.