BREEK: BMW-topman mogelijk nieuwe CEO Audi

Hij krijgt as we speak een spoedcursus voorwielaandrijving.

Met het plotselinge vertrek van Rupert Stadler als CEO van Audi, moest de Duitse autofabrikant op zoek naar een opvolger. Al gauw werd na de arrestatie van Stadler duidelijk dat hij niet ging terugkeren als leider van het merk. Afgezien van zijn mogelijke betrokkenheid bij dieselgate, is de reputatieschade van Stadler onomkeerbaar.

Vandaag heeft de Volkswagen Groep bekendgemaakt dat Markus Duesmann deel zal uitmaken van de board van Volkswagen. Naar alle waarschijnlijkheid met de taak als CEO van Audi voor ogen. Daarmee kiest VAG niet voor een opvolger uit eigen keuken, want Duesmann werkt momenteel bij de BMW Groep als expert op het gebied van inkopen. De keuze van Volkswagen werd gisteren genomen na een vergadering met de top en vandaag brengen de Duitsers het nieuws naar buiten.

At its meeting yesterday, the Supervisory Board of Volkswagen Aktiengesellschaft decided to offer Mr. Markus Duesmann a position on the Group Board of Management. Mr. Duesmann, currently Board of Management Member for Purchasing and Supplier Network at BMW AG, will take up his new position as soon as he is able to do so. An agreement to this effect has already been signed. With Duesmann, Volkswagen AG is welcoming on board one of the automotive industry’s most experienced and distinguished experts. He has a wealth of knowledge in different areas of the industry, having served with various companies.