De nieuwe Audi RS 6 Avant wordt een beest

De gezinswagen van Audi Sport gaat naar een nieuw niveau.

Volgend jaar maakt de wereld kennis met de gloednieuwe Audi RS 6 Avant. We blikten al eens vooruit op deze nieuwe topper en nu komen de specificaties op tafel. Als we Autocar mogen geloven, dan wordt de RS 6 Avant een knaller op de autobahn. Zoals het een RS-product betaamd zal het bochtenwerk niet fantastisch zijn, maar in het geval van een station als de RS 6 Avant maakt het vrij weinig uit.

In de huidige PK-wedloop doe je niet mee onder de 600 pk. De laatste RS 6 Performance scoorde je met 605 pk en de nieuwe RS 6 zal om en nabij de 600 pk als instapvermogen hebben. Zo staat Audi’s gezinsknaller weer gelijk met de BMW M5 en de Mercedes-AMG E63. De bestaande twinturbo 4.0-liter V8 zal wederom als basis dienen voor dit succesrecept.

Omdat de nieuwe RS 6 Avant op de tweede generatie van het MLB-platform komt te staan, zal de Audi minder wegen in vergelijking met zijn voorganger. Meer vermogen en minder gewicht is altijd goed nieuws. Naar verluidt snelt de nieuwe RS 6 in slechts 3,6 seconden naar 100 km/u. Bizarre tijden voor een gezinsauto die dankzij Quattro praktisch is in alle omstandigheden. Standaard zal de Avant gelimiteerd worden op 250 km/u, met een optionele topsnelheid van 310 km/u.

De onthulling van de Audi RS 6 Avant is in het najaar van 2019 op de Frankfurt Motorshow.