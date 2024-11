Bonkige offroader is niet de auto die je verwacht

Een crossover die daadwerkelijk kan crossen? Ja, het bestaat echt.

Een crossover moet tegenwoordig heel veel tegelijkertijd zijn. Ruimtewonder, hoog op de poten, zuinig, stijlvol en nog wel meer. En tegelijkertijd is een crossover een compromis tussen al die zaken. Iets wat je echt totaal niet meer hoeft te verwachten is dat een crossover het SUV-gedeelte ook overneemt in hoe capabel hij is op onverhard terrein.

Hyundai Kona Mauna Loa

Neem de Hyundai Kona, de B-segment crossover van Hyundai. Voorwielaangedreven, 18 inch velgen, straatbanden, maar nauwelijks extra grondspeling: nee, het is niet echt een offroader. Maar dat kan hij wel zijn. Zo bewijst de Hyundai Kona Mauna Loa.

Om die naam gelijk even uit te leggen: Kona is een district op Hawaii en Mauna Loa is een vier kilometer hoge vulkaan op het grootste eiland uit de eilandengroep Hawaii. Dat past dus bij elkaar. Een naam als Mauna Loa vraagt natuurlijk wel om een soort avontuurlijk karakter. Dus dat gaf Hyundai de Kona.

En hoe is dat bereikt? Door de voorbumper niet mee te verven. Nee, echt, Hyundai heeft een Kona Electric gepakt die je normaliter met meegespoten bumpers en wielkasten krijgt, en geeft je minder meegespoten onderdelen. De delen die wél gespoten zijn, zijn ‘Sage Green’. Verder voegde Hyundai All Terrain-banden en velgen, dakdragers en wat accessoires toe aan de Kona. Het gaat dus om de Electric 64 kWh, waarmee je dus uitstootloos kan crossen. Het interieur is onveranderd gebleven.

Japan

Laf of leuk? Dat hoef je alleen te bepalen als je in Japan woont. Hyundai neemt de Kona Mauna Loa namelijk alleen mee naar Japan en in oplage van 30 stuks. En dat alles voor 4.950.000 yen, wat net geen 30.000 euro is. Koopje!