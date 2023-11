Huh, nu al? Facelift voor de Hyundai Tucson

We hebben er weer eentje in de categorie ‘volstrekt onnodige facelifts’: dit is de vernieuwde Hyundai Tucson.

Gevoelsmatig is de nieuwe Hyundai Tucson nog maar net onthuld. En laten we wel wezen: 2020 is niet bijster lang geleden. De Tucson ziet er ook nog gewoon hartstikke fris en modern uit. Toch komen de Koreanen nu al met een facelift op de proppen.

Het idee is nog steeds hetzelfde, met de ledverlichting die geïntegreerd is in de grille. Toch is er best wel wat veranderd als je goed kijkt. Hyundai heeft het design van de lampen iets versimpeld: het aantal lampen in de grille aan weerszijden is teruggebracht van vijf naar vier. Tevens zijn de lampen nu wat meer rechthoekig in plaats van driehoekig.

De lamellen in de grille zijn ook wat groter en grover gemaakt, terwijl de grille zelf breder en hoekiger is geworden. Dat hoekige zien we ook terug in de opnieuw ontworpen voorbumper. Al met al kunnen we dus spreken van een echte facelift.

Nieuw Oud

De grootste verandering is echter niet de neus, maar het interieur. Als je de binnenkant bekijkt is het namelijk alsof je naar een volledig nieuwe generatie kijkt. In plaats van een centraal scherm op de middenconsole is er nu een digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm wat één geheel vormen, á la BMW.

Hyundai heeft er niet alleen andere schermen in gegooid, het hele dashboard is opnieuw ontworpen. Zo is er nu ook een horizontale lijn over de hele breedte die de ventilatieroosters met elkaar verbindt. Ook zijn er fysieke knoppen voor de liefhebbers, inclusief twee draaiknoppen. Die heeft de huidige Tucson juist niet. Verder heeft het vierspaaks stuur plaatsgemaakt voor een klassiek driespaaks stuur. Dit kennen we al van de nieuwe Kona.

Qua buitenkant was deze facelift van de Hyundai Tucson nog totaal niet nodig, maar het interieur ziet er nu toch wel een stuk strakker en moderner uit. Of er op motorisch gebied ook nog wat verandert is nog niet bekend, want Hyundai is vooralsnog niet al te scheutig met informatie.

We weten wel dat de vernieuwde Hyundai Tucson begin volgend jaar zijn opwachting zal maken in de showrooms. Tegen die tijd weten we als het goed is ook alle details en de prijzen.