Audi luistert naar fans en doet nep S-badges in de ban!

Audi heeft je gehoord als je de badges van de nieuwe modellen toch een beetje te veel van het goede vond.

Tegenwoordig bestaat er eigenlijk geen twijfel over of je een Audi RS-model ziet. De verbrede carrosserie, grote luchthappers, uitgesproken diffusors en tegenwoordig zelfs unieke verlichting. Een RS 3 of A3 uit elkaar halen is niet moeilijk. En als je alsnog twijfelt? Kijk naar de badge in de grille of achterop. Een RS-product wordt bijgestaan door een rode parallellogram naast de badge. Ja, die kan je altijd plakken, maar uitzonderingen vormen de regel. S-modellen volgen deze strategie ook.

‘Neppe’ badges

Audi maakte het allemaal ietsje lastiger. Alle ‘normale’ modellen, die met een ‘A’ beginnen, krijgen de illustere rode parallellogram nu ook. Nou is het op zich niet veel anders dan concurrenten BMW en Mercedes met hun M- en AMG-pakketten, maar de Audi-badge geldt ook voor modellen waar geen S-Line-pakket op zit. Het is dus iets wat synoniem staat voor een bepaald model, zonder daarmee geassocieerd te zijn. Zoals collega @jaapiyo dan zou zeggen: knaak.

Dat terwijl Audi vastberaden lijkt. We zagen de badge-tuning voor het eerst op de gefacelifte A3, maar ook de Audi A5, Q6 e-tron en Q5 hebben de badge op de persfoto’s. Tsja. Alles went, maar we kunnen zonder en Audi lijkt vastberaden om dit een nieuwe trend te maken.

Audi keert badge-tuning om

Of niet! Wie nu de configurator van één van de meest recente Audi’s opent, zal zien dat Audi nu ‘gewoon’ weer de badge van de auto plakt, zonder S-pretenties. Om aan te duiden dat je de S-Line hebt, komt er een badge op de flank. De S Q6, S Q5, S5 en S3 (en uiteraard de RS 3) houden wel hun rode parallellogram.

Ook grappig: Audi heeft hun persfoto’s nog niet geüpdatet met de nieuwe badges, dus op de pagina van de Q5 (waar de configurator nog niet van live is) staan persfoto’s met de ‘foute’ badge en een mini-configurator waar die al wel weer weg is.

Volgens Instagrammende Audi-fanaat Auditography kwam dit na kritiek van hem jegens Audi, waarna Audi hem meldde dat ze het hebben aangepast. Kijk, ze luisteren dus.