De meest illustere Audi RS6 Avant is terug

En nu maar hopen dat versie 2.0 van de welbekende Audi RS6 Avant een beter einde krijgt dan versie één.

Gedurende de laatste jaren heb je vast wel eens wat gehoord over Jon Olsson. Deze Zweedse skiër en mediapersonage wist zich te profileren met een hele reeks bijzondere auto’s. Rolls-Royces, Lamborghini’s, een dakloze Mercedes G-Klasse: hij bouwde het allemaal. Of liet het bouwen. Maar vervolgens was het Olsson die op vele publieke momenten die auto’s ergens neerzette.

Audi RS6 ‘DTM’

Eén van de eerste keren dat het internet kennis maakte met de krankzinnige ideeën van Olsson op autogebied was met de Audi RS6 Avant ‘DTM’. Dat was het idee van de Zweed om met een alleskunnende estate mee te doen aan de Gumball 3000 in 2015. En dan was het standaardrecept zeker niet goed genoeg. De RS6 ontving een flinke widebody van DarwinPRO, wat dat bedrijf zelf de ‘DTM’-kit noemt. De RS6 kreeg flinke banden en velgen, een camouflage-wrap met de bijbehorende sponsoren voor de rally en een 56 Nord-dakkoffer. Motorisch kreeg de 4.0 liter Biturbo V8 zo veel extra pep dat hij 1.000 pk op de weg zette.

Brand

Olsson reed de rally met de Audi RS6 Avant DTM en verkocht hem daarna. De kopende partij was AutoLeitner die na wat promotionele dingen de auto in hun assortiment zou opnemen. Dat liep even anders af. In een nog steeds bizar tafereel in het najaar van 2015 werd tijdens een nachtelijke filmsessie de auto gewapend ontvreemd. De RS6 DTM werd de ochtend na dit alles als een uitgebrand karkas teruggevonden. De toedracht blijft onduidelijk, aangezien de RS6 niet gelinkt wordt aan een ramkraak of andere misdaad. En we willen negen jaar na dato niet Leitner verzekeringsfraude in de schoenen schuiven, maar de combinatie van onbekende toedracht, geen poging tot andere misdaad en het wellicht nogal moeilijk verkoopbaar blijken van zo’n unieke RS6 liet mensen des tijds wel dergelijke conclusies trekken.

RS6 DTM 2.0

Over negen jaar na dato gesproken: voor Olsson was het verlies al lang geïncasseerd. Uiteraard heeft de skiër er financieel geen last van gehad, daar hij de auto verkocht had. Het is zonde om je door jouw gebouwde en ontworpen auto zo te zien, maar Olsson is er weer bovenop gekomen. Hij heeft nog een RS6 gebouwd/laten bouwen en zelfs al een C8, maar zo heftig als de ‘DTM’ was het nooit. Tot nu dan.

Olsson deelt namelijk de eerste beelden van zijn allernieuwste Audi RS6 Avant en het wordt, naar eigen zeggen, eindelijk het vervolg van de uitgebrande RS6 DTM. En de foto’s liegen er niet om. Olsson heeft de handen ineen geslagen met een firma genaamd Innominate om een even dikke widebody als vroeger te realiseren. Inclusief splitters die in de winter ook goed genoeg zijn om sneeuw te ruimen en een verbreding van acht centimeter aan elke kant. 23 inch velgen vullen de wielkasten.

En qua vermogen mag de nieuwe Audi RS6 DTM uiteraard ook niet onder doen voor zijn voorganger. Dus wordt de nieuweling naar het Zweedse Stertman Motorsport gebracht, die zo te zien al meer tuning hebben gedaan voor Olsson, om ook weer uit te komen op 1.000 pk. Of meer…

We kijken momenteel nog naar renders, dus de matzwarte kleur met gele accenten is niet definitief. Al meent Olsson wel dat hij het tof vindt, maar hij staat open voor andere ideeën.