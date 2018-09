Bouwbedrijven geven BMW’s weg, want ze verkopen geen huizen

In China krijgen huizenkopers er een smakelijk speeltje bij.

China kent de laatste maanden enorme problemen met het verkopen van huizen. In de grootste steden van het land knallen er talloze bouwprojecten uit de grond met ieder tientallen of zelfs honderden woonmogelijkheden, maar bijna niemand heeft trek de vraagprijs over te maken. Hierdoor zien de woningbouwcorporaties geen andere optie dan de woningen met flinke kortingen aan te bieden, om er maar vanaf te komen.

Een van die Chinese projectontwikkelaars, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., is zelfs zó wanhopig dat ze belooft gratis BMW’s weg te geven aan klanten die een drie slaapkamer appartement of een herenhuis aanschaffen. In Shanghai, waar deze specifieke actie loopt, staat dit gelijk aan een korting van ongeveer 10 procent bij een woning van 3,1 miljoen yen (~ 400.000 euro). Het bedrijft laat haar klanten kiezen uit ofwel een gloednieuwe BMW 3-serie, of een BMW X1 (rijtest).

Overigens is dit niet het enige dat bedrijven voor haar potentiële klanten in petto hebben. In andere gevallen worden er bijvoorbeeld reispakketten, volledige vakanties of ouderwetse kortingen aangeboden. Daarnaast is het percentage van de aanbetaling aanzienlijk verlaagd; waar er tot voor kort 30 procent vooraf betaald moest worden, is dit tegenwoordig nog maar 5 procent van het totaalbedrag. (Bron: Bloomberg)