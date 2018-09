Nederlander maakt hedendaagse Renault Espace F1

Hij is misschien fictief, wij hopen met heel het hart dat hij er daadwerkelijk komt.

Het gebeurt maar zelden dat een aantal geniale individuen de hoofden bij elkaar steekt en hun creativiteit de vrij loop laat. In de jaren ’90 waren het de kopstukken van Williams, Matra en Renault die leven bliezen in een fenomenaal project. De Renault Espace F1 werd verzonnen als eerbetoon aan de grote gezinsauto, die in 1994 zijn tiende verjaardag vierde.

Eigenlijk kantelde Renault met de introductie van de Espace F1, die nooit in productie zou gaan, het hele concept achter de praktische zevenzitter op zijn kant. De Fransen stripten de auto bijna volledig. Hiermee verdwenen ook de drie zitrijen. In plaats daarvan monteerde de alliantie vier racestoelen, waartussen vervolgens een uit de Formule 1 gehaalde 3,5-liter V10 met meer dan 800 pk werd gelegd. Daarnaast kreeg de Espace F1 een waslijst aan onderdelen uit de hoogste klasse van de autosport. Complete delen van het onderstel, de ophanging en de remmen werden overgeheveld en verscholen zich onder het met koolstofvezel versterkte lichaam van de Espace F1.

De specificaties spraken boekdelen: de auto schoot in minder dan 3 seconden naar de 100 km/u en had iets meer dan dubbel zoveel seconden nodig om de 200 km/u te bereiken. Zijn topsnelheid lag ruim boven de 300 km/u. Overigens, de Espace F1 was niet alleen snel in een rechte lijn, ook in de bochten was het een vernietigende machine. (video) Naar verluidt was de bolide op het circuit slechts enkele seconden langzamer dan de Formule 1-auto van Williams.

Na meer dan twintig jaar zonder dat er een soortgelijk project is onthuld, begint het toch aardig weer te kriebelen. Wij op de redactie vinden het hoog tijd dat Renault weer eens de handen uit de mouwen steekt, maar het kleine beetje wijsheid dat we gezamenlijk bezitten, vertelt ons dat we hier niet op hoeven te wachten.

Gelukkig zijn daar altijd nog de vrijzinnige kunstenaars op het internet. In dit geval is het Marco van Overbeeke, waarover je ongetwijfeld als eens iets hebt gelezen, die de nieuwste versie bij de kladden pakt en de hedendaagse variant van de Espace F1 heeft getekend. De bolide neemt de kleurstelling over van de huidige Formule 1-auto en is daarnaast voorzien van de 1,6-liter V6 hybride aandrijflijn. Hoewel de fabrikanten geen concrete cijfers op tafel hebben gelegd, weten we sindskort dat de krachtbron ergens tussen de 900 en 1.000 pk produceert. Reken daarbij de aerodynamische delen en het is zeer zeker een puike machine.