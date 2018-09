Betaal 30K euro’s voor de Golf GTI van Jeremy Clarkson

Iets veel voor zo'n auto, maar dan rijd je wel de bolide van Jezza.

De enige orang-oetan uit Groot-Brittannië is tevens de machtigste. Machtige figuren rijden echter niet altijd in evenzo machtige bolides. Nu heeft Jeremy Clarkson wel degelijk een reeks spectaculaire, relatief zeldzame auto’s in zijn bezit, af en toe wil ook hij een simpele hot hatch kunnen waarderen. Inmiddels lijkt het uit met de pret, want zijn Volkswagen Golf GTI (rijtest) is deze week te koop gezet.

De kans is groot dat de Britse tv-legende alvast ruimte aan het maken is voor een nieuwe hot hatch. Immers, de GTI van de ex-Top Gear-presentator stamt alweer uit 2015, vrij oud voor iemand met een geschat vermogen van om en nabij de 60 miljoen euro. In zijn relatief korte tijd met de bolide heeft Clarkson er bijna 40.000 kilometer mee gereden.

Afgezien van het feit dat de hete Golf in het bezit is geweest van een van de meest bekende autojournalisten op aarde, heeft de GTI nog een aantal extra’s om zich van de doorsnee uitvoering te onderscheiden. Volgens Clarkson heeft zijn Golf GTI het Performance Package. Dit betekent dat de normaal 220 pk sterke Volkswagen hier 10 pk meer heeft: 230 pk, dus. Daarnaast heeft hij een limited-slip differentieel en de remmen van de Golf R. Jezza wil er 21.500 Britse ponden (~ 28.000 euro) voor hebben. Wie in de markt is voor een rechtsgestuurd, vijfdeurs Golf GTI kan hem een berichtje sturen op DriveTribe.