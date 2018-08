Dit huisje aan het water heeft een heerlijke garage

Lekkel lekkel.

Tijd voor feestgedruis, want we hebben weer een huis. Deze keer doen we het pittoreske Overijssel aan en landen we in Wetering, een dorpje dat in 2006 precies 210 inwoners telde. Nou gebruiken we het pittoreske woord ‘pittoresk’ wel vaker, maar zelden was het toepasselijker dan in dit geval: Wetering ligt namelijk tegen het Nationaal Park De Weerribben.

De casa ligt aan het water en heeft een eigen insteekhaven. Via dat water kan je overigens lekker dobberen naar Giethoorn. Handig, als je wat goed Chinees eten wil scoren. Ook andere idyllische dorpjes en waterlichamen zijn vanuit je achtertuin per boot te bereiken. Op zich hoef je trouwens niet per se de veiligheid van je eigen preceel te verlaten: in je eigen tuin van 3.660 vierkante meter kan je namelijk ook wel een ommetje maken om een frisse neus te halen.

Bovendien is het lichte huis voorzien van een epische schuur, waarin je je autoliefde kan botvieren. De huidige eigenaar doet dat overduidelijk ook, gezien de klassiekers die er in het gebouw staan. We zien een Maserati Sebring, Fiat 128 en een Fiat 2300S (video). Smaakvol heur…

Het beste onderdeel van het huis moet echter nog komen. Vanwege de goodies die je krijgt verwacht je waarschijnlijk een zevencijferig bedrag in Nederland, maar in werkelijkheid bedraagt de vraagprijs slechts 749.000 Euro. Koop Dan!!1!

Bedankt Wout voor de tip!