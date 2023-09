Bovag voorziet zware tijden voor autodealers

Ondanks rooskleurige omzetcijfers verwacht de Bovag dat autodealers binnenkort in een crisis belanden.

Het gaat helemaal zo slecht nog niet bij autobedrijven, als je de nieuwste cijfers van de Bovag bekijkt. De branchevereniging meldt namelijk vandaag dat de gemiddelde omzet per vestiging met ruim een miljoen gestegen is. Hartstikke mooi. Toch ziet de Bovag de nabije toekomst niet rooskleurig in.

Eerst nog even het goede nieuws: de gemiddelde omzet per vestiging steeg met €1,2 miljoen. Je zou verwachten dat de gemiddelde winst dan ook flink is gestegen, maar dat valt dus vies tegen. Die is maar met een luttele €2.000 gestegen. En de stijging van de omzet is vooral te danken aan eerdere bestellingen, niet aan nieuwe orders.

De tegenvallende winst heeft alles te maken met de kosten die de pan uitrijzen. Dealers betalen zich vooral blauw aan loonkosten. “Net als in elke branche is het voor autodealers moeilijk om geschikte mensen aan te trekken. De beloningen zijn door die marktomstandigheden al flink omhooggegaan en dat drukt fors op het resultaat van de ondernemingen,” aldus Bert de Kroon van de Bovag.

De situatie gaat er in de nabije toekomst niet op vooruit, zo verwacht de Bovag. Volgens hen is er (in goed Nederlands) een ‘perfect storm’ op komst. Naast de oplopende kosten zijn er namelijk nog een aantal factoren die meespelen.

Zo merkt de Bovag dat klanten niet staan te popelen om een nieuwe auto aan te schaffen, ondanks het feit dat de wachttijden afnemen. Dit is volgens hen te wijten aan de stijgende rente en de inflatie, maar ook aan “onduidelijkheid over het fiscale beleid voor EV’s.”

Tot overmaat van ramp hebben dealers te maken met hoge kosten voor digitalisering en komt er steeds meer concurrentie. Tegelijkertijd hebben veel dealers te maken met de overstap naar een agentuurmodel, wat hen parten kan spelen. Kortom: het wordt de komende tijd één doffe ellende voor autodealers. Aldus de Bovag.

Foto: gave line-up bij de Renault-dealer, gespot door @wouterb