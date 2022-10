Carrera RS-erende GT3 RS is nu officieel beschikbaar

De Porsche 911 GT3 RS mag ook lekker historisch doen met een speciale Tribute versie.

We hebben het vaak (zelfs vanmorgen nog) over BMW en de viering van 50 jaar M, maar Porsche heeft ook wat te vieren. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de verre voorvader van de 911 GT3 RS arriveerde: de Porsche 911 Carrera RS 2.7. Ook dat moet gevierd worden. Dus brengt Porsche een speciaal pakket uit voor de 911 GT3 RS ter ere van zijn verre voorvader.

Tribute to Carrera RS Package

Het pakket heet voluit het Tribute to Carrera RS Package en Porsche kwam al vrij snel met dit pakket op de proppen toen de nieuwe GT3 RS onthuld werd. Wat we toen wisten: uiterlijk, enkel beschikbaar in de VS en ter ere van de Carrera RS. Nu kondigt Porsche het pakket officieel aan in de prijslijsten en weten we er nog meer over.

Kleurstelling

De belangrijkste verandering is de kleurstelling van de Porsche 911 GT3 RS Carrera Tribute. Een bekende kleurencombo is namelijk een witte carrosserie met de tekst Carrera RS en wielen in Vipergroen. Die kleur is inmiddels vervangen door het vrij gelijke Pythongroen en dat is dan ook de accentkleur voor de nieuweling. Groene velgen, een groene zijstreep, groene spiegels en groene tekst op de spoiler. Alle exemplaren zijn gebaseerd op het überheftige Weissach Package.

Accessoires

Waar Porsche pas echt wat leuke dingen erbij gooit is bij de accessoires voor de Porsche 911 GT3 RS Carrera Tribute. Zo krijg je speciale sleutels en een ‘Tribute to Carrera RS’ tekst in de treeplanken. Leuker wordt het echter bij de goodiebag. Je krijgt van de Porsche horlogerie een speciaal horloge met als achterkant het Pythongroene wiel van de nieuwe GT3 RS. Ook krijg je een speciaal aangemeten autohoes, RS-ventieldopjes (ja echt), speciale nummerbordhouders en twee modelauto’s in schaal 1:43: eentje van het origineel en eentje van de nieuweling.

NFT

Wij dachten eigenlijk dat de NFT-hype wel een beetje overgewaaid was, maar de Porsche 911 GT3 RS Carrera Tribute biedt er eentje aan. Dit digitale item is naast NFT ook een toegangsbewijs voor speciale Porsche-evenementen, zodat je via de NFT precies kan zien waar de eigenaar zijn GT3 RS allemaal mee naartoe heeft gebracht. Leuk! Waarschijnlijk.

Potentiële Nederlandse kopers vangen dus bot, Amerikanen die een wel heel speciale GT3 RS willen kunnen nu bestellen. De GT3 RS werkt net als andere Porsches met ‘build slots’, dus je moet eerst toegang tot de auto krijgen om hem te kopen. De upgrade naar de Carrera Tribute kan alleen als je al een build slot hebt. De all-in prijs is 312.550 dollar. Ter indicatie: een kale GT3 RS kost 223.800 dollar.