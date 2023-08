Gouden tijden in aantocht voor autoverhuurders

De vraag naar huurauto’s gaat fors groeien de komende jaren en dat komt allemaal door de elektrische auto!

Het is vrijdagmiddag en dan hebben we nog net even tijd om voor het weekeinde een onderzoekje met je door te nemen. Deze keer een onderzoek van KPMG in opdracht van onze vrienden van de Bovag. Conclusie: de markt voor autoverhuurders gaat fors groeien, tot 2030 zelfs met ruim de helft.

Elektrische auto

Voor de autoverhuurders natuurlijk goed nieuws als de vraag naar huurauto’s stijgt. Een gevolg van het verschuiven van bezit naar gebruik. Zo is er in de binnensteden minder plek voor auto’s en zijn er milieuzones waardoor je met je ICE niet meer de stad in mag. Dan huur je dus beter een EV als je persé met de auto naar de MediaMarkt wil.

Aan de andere kant zijn er weer mensen met een elektrische auto die voor bijvoorbeeld de vakantie een auto huren met een brandstofmotor. Bijvoorbeeld omdat hun EV geen caravan mag trekken, of omdat de actieradius te weinig wordt gevonden.

De onderzoekers voorspellen zelfs dat een groeiend deel van de vakantiegangers gedurende het jaar een elektrische auto gaat rijden en voor de vakantie een benzine of een diesel gaat huren. Daar ga je met je goede gedrag als verhuurmaatschappij die zijn vloot juist wil elektrificeren.

Particulier versus zakelijk

De particuliere verhuurmarkt groeit overigens alleen al omdat de aanschafprijs van auto’s steeds hoger wordt, waardoor mensen steeds vaker zullen kiezen voor het huren van een auto dan voor het kopen van een eigen exemplaar.

De zakelijke vraag naar huurauto’s gaat juist groeien omdat bedrijven meer behoefte krijgen aan een flexibel aantal auto’s. Daarnaast groeit het aantal zakelijke reizigers waardoor de omvang van het leasewagenpark weer toeneemt en er weer meer vervangend vervoer nodig is, bijvoorbeeld voor de vakantie waar je zakelijke EV een te kleine actieradius heeft.

Veranderende bevolking

Daarnaast staat in het onderzoek van de Bovag te lezen dat er door de groei van de bevolking ook in absolute aantallen meer automobilisten bij komen. De bestuurders jonger dan 50 jaar zullen ook steeds minder vaak een auto willen bezitten. Dus dat komt er dan nog eens bij.