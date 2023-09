VT2 Singapore: Ferrari wéér de snelste

Krijg nou wat, Ferrari is écht snel op Singapore.

Na de eerste vrije training in de schemering is inmiddels de duisternis gevallen op het Marina Bay Circuit. Dat betekent dat de omstandigheden van de tweede vrije training in Singapore een stuk meer lijken op die van de race. Daarom is dit een belangrijke sessie voor de teams.

Tijdens VT1 waren de Ferrari’s de snelste en ook nu zetten Charles en Carlos al gauw snelle tijden neer. Het zou toch leuk zijn als ze dit weekend een vuist kunnen maken tegen Red Bull. Of is dat een illusie?

Nadat de eerste sessie zonder crashes of technische malheur verliep, zijn er nu problemen voor Alex Albon. De motor van zijn Williams geeft er de brui aan en hij moet na 10 minuten terugkeren naar de pits. Dat lukt gelukkig nog op eigen kracht, dus de andere teams zijn er niet de dupe van.

De man die vorig jaar de Grand Prix van Singapore op zijn naam schreef – ‘Mr. Stratencircuit’ Sergio Perez – heeft het vandaag niet erg naar zijn zin. Hij heeft moeite om de Red Bull in toom te houden. Via de radio laat de Noord-Amerikaan weten dat hij iedere remzone het gevoel heeft dat hij gaat crashen.

Dat gebeurt gelukkig niet en ook de andere coureurs weten hun auto uit de muur te houden. Het is dus wederom een vrije training zonder brokstukken, alhoewel het een paar keer weinig scheelt (1 cm in het geval van Ocon). Het blijft tricky, zo’n stratencircuit. De varanen lijken overigens op één oor te liggen, want zij laten zich niet meer zien tijdens VT2.

Als de tweede vrije training in Singapore wordt afgevlagd prijken er wederom twee Ferrari’s bovenaan het scorebord. Deze keer wel in omgekeerde volgorde (Sainz op 1, Leclerc op 2). Waar de eerste vrije training nog niet helemaal representatief was weten we het nu zeker: Ferrari is écht snel, hier in Singapore.

Intussen laat Red Bull nog geen indrukwekkende tijden zien, want Perez en Verstappen zitten op circa zeven tienden achter Sainz. Zou er dit seizoen dan toch nog een race zijn die NIET door een Red Bull gewonnen wordt? Het leek ondenkbaar, maar wie weet…

Voor nu de top 10 van de tweede vrije training in Singapore: