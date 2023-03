Krijg nou wat, de BOVAG fuseert. Waarmee en met wie?

De bekendste autobrancheorganisatie van Nederland is toch wel de BOVAG. Die afkorting staat voor Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders, mocht je dat nog niet weten. Maar ze zijn zeker niet de enige. Binnen de autobranche is er bijvoorbeeld ook de RAI Vereniging en de FOCWA. Met laatstgenoemde is er wat aan de hand.

Je voelt hem al aankomen. De BOVAG fuseert en dat doen ze dus met FOCWA. Die afkorting staat overigens voor Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven, nu we toch bezig zijn.

De fusie komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de zomer van 2022 werd duidelijk dat beide partijen zouden gaan fuseren. Destijds werd de intentie formeel uitgesproken. Nu is het officiële akkoord gegeven. zowel de Ledenraad van FOCWA als van BOVAG hebben groen licht gegeven voor de samensmelting.

Voor de bij FOCWA aangesloten bedrijven betekent dat ze ondergebracht worden bij relevante BOVAG-afdelingen. In de meeste gevallen resulteert dit in een aansluiting bij BOVAG Schadeherstelbedrijven. Verder verwelkomt de BOVAG een reeks caravan- & camperbedrijven en autowas/poetsbedrijven.

Qua naamgeving moet de FOCWA een concessie doen. FOCWA verdwijnt en gaat op in BOVAG. De reden voor de fusie is eigenlijk simpel samen te vatten met twee woorden. Namelijk; samen sterk. Met de fusie hopen de organisaties te krachten te kunnen bundelen. BOVAG en FOCWA vormen voortaan één spreekbuis in de richting van de politiek en aan de rest van de buitenwereld.