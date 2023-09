Audi RS7 levert 1.000 pk dankzij ethanolinjectie

ABT kan de RS6 en RS7 nu 1.000 pk laten leveren, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Met quattro kan een auto aardig wat vermogen aan, maar er komt natuurlijk een punt waarop je echt te veel vermogen hebt. Je zou denken dat dit punt met 820 pk wel bereikt is, maar nee. ABT heeft een hoop moeite gedaan om de RS6 en RS7 nóg meer vermogen te geven.

Goed, ABT had dus al 820 pk weten te peuteren uit de 4,0 liter biturbo V8. Als je met zoveel vermogen in je Audi rijdt is er waarschijnlijk geen enkel moment waarop je denkt: ik zou nog wel een pk’tje of 120 extra kunnen gebruiken. Toch heeft ABT het vermogen nu naar 1.000 pk getild. Gewoon, omdat het kan.

Daarvoor hebben ze wel een nieuwe truc moeten toepassen, namelijk ‘IWI’. Dit staat voor Indirect Water/Ethanol Injection. Dit systeem zorgt voor betere koeling van de motor en dus voor meer vermogen.

Dit betekent wel dat je niet altijd 1.000 pk hebt als je het gaspedaal vloert. Je moet het systeem eerst op Fast & Furious-achtige wijze activeren via een knop op het stuur. Die moet je een seconde ingedrukt houden om de 1.000 pk’s te ontketenen.

Om tot 1.000 pk te komen moet je trouwens wel Euro 102 tanken. Daarbij moet je de ethanol natuurlijk bijvullen. In de kofferbak is een 15 liter-tank geplaatst die bijgevuld kan worden via een extra vulopening naast de reguliere vulopening. Wel even opletten dat je het juiste gat pakt.

Volgens ABT kun je tot 3.000 km doen met een tank ethanol, maar dat zegt vrij weinig. Het ligt er maar net aan hoe vaak je die 1.000 pk’s aanspreekt. Als je 3.000 km kunt doen met een tank had je misschien net zo goed een RS7 zonder ‘IWI’ kunnen nemen.

Naast de water/ethanolinjectie heeft deze Audi RS7 ook grotere turbo’s, andere intercoolers, gesmede zuigers en nog een reeks aanpassingen. Zoals je ziet heeft de auto tevens een bodykit gekregen, maar die kennen we al van de minder krachtige RS7 Legacy Edition.

Wat kunnen ook vertellen wat deze leuke gimmick moet kosten. Voor het hele pakket betaal je €205.000, inclusief installatie. Dat bedrag komt dus bovenop de aanschafprijs van de auto, wat in Nederland ook ongeveer €205.000 is. Of beter gezegd: was, want de RS6 en RS7 zijn beide niet meer te bestellen op dit moment.

Conclusie: deze kit is duur, onpraktisch en onnodig, maar je kunt wel een cool verhaal ophangen over je auto.