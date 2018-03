Boze F40-rijder klaagt verzekeringsmaatschappij aan

Money money money.

Voor dit verhaal schakelen we over naar Canada. Een Ferrari F40-eigenaar kreeg in 2012 van zijn verzekeringsmaatschappij Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) 790.000 dollar uitgekeerd voor de schade aan zijn supercar. In dat jaar maakte hij een smakker met zijn F40 en kuste daarbij een lantaarnpaal. Auw.

Volgens documenten bedroeg de totale schade 982.000 dollar. Inmiddels is de F40 gerepareerd, maar de F40-eigenaar is niet tevreden omdat hij niet het volledige bedrag vergoed heeft gekregen. De Ferrari-man is naar de rechter gestapt. De F40 van meneer is overigens getaxeerd op een waarde van 696.000 dollar.

Volgens ICBC is de claim van de man niet terecht. De verzekeringsmaatschappij stelt dat de F40-eigenaar meer geld wenst dan zijn polis zou dekken. De ICBC spreekt over kwader trouw. Het is aan de rechter om te bepalen wie er gelijk krijgt in deze zaak. Aanvankelijk wilde de maatschappij hem in 2012 een bedrag van 503.000 dollar uitkeren, maar na een klacht van de man werd dit bedrag bijgesteld naar 790.000 dollar. Via de rechter probeert de man alsnog meer geld los te peuteren bij de ICBC. (via CTV News)