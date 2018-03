Politie test nieuwe flitscamera tegen appende bestuurders

biG BroTheR iS WaTchING joE!!1!

Momenteel is het zeer lastig voor de politie om appende bestuurders te betrappen. De reguliere flitscamera’s zijn immers niet in staat om automobilisten met een smartphone in de hand te herkennen. Het komt op controlerende agenten aan die vanuit de auto naar andere bestuurders kijken. Zelfs dan kan de politie niet altijd ingrijpen. Als de automobilist zijn smartphone op schoot heeft, kan de politie niet ‘op heterdaad’ ingrijpen en een boete uitschrijven.

Omdat appende bestuurders een groot probleem vormen voor de verkeersveiligheid, moet de politie iets anders verzinnen. Ze starten daarom met een proef, waarbij een nieuw soort flitscamera wordt getest. De camera beschikt over een telelens en kan door de vooruit gluren, om zo te registreren of mensen een telefoon in de hand hebben of niet.

De camera werkt computergestuurd en speelt de beelden door naar een medewerker van de politie. Er zal nu op kleine schaal worden getest met deze flitscamera. Mocht het project succesvol zijn, dan wil de politie verder in het land uitbreiden met deze nieuwe methode. Eventuele beelden die zijn geschoten van onschuldige automobilisten worden direct vernietigd. (via NOS)