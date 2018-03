Hier, de 302 autofabrieken van Europa

Ook in Europa is de auto-industrie nog steeds springlevend.

Bij autofabrieken denken we al gauw buiten Europa. Die staan toch in China of Noord-Amerika? Fout! Ook Europa is nog steeds een belangrijke speler. De European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) brengt ons continent in beeld. De cijfers zijn afkomstig uit 2017.

We hebben 302 autofabrieken in Europa, waarvan 230 fabrieken zich binnen de EU bevinden. Duitsland is koploper met 41 fabrieken. Daarna volgt het Europese gedeelte van Rusland (36 fabrieken), het Verenigd Koninkrijk (34 fabrieken) Frankrijk (33 fabrieken), Italië (26 fabrieken) en Turkije (18 fabrieken). Nederland doet het met 10 autofabrieken als klein landje zeker niet slecht. Daarmee doen we het beter dan landen als Zweden (9 fabrieken), Oekraïne (9 fabrieken) en het Europese gedeelte van Kazachstan (8 fabrieken).

In Nederland werken zo’n 21.000 mensen (2015) in de automotive industrie. Ons land kent diverse bedrijven die internationaal bekend zijn onder kenners in de sector. Denk aan VDL Nedcar in Born en het assemblagecentrum van Tesla in Tilburg. Ons land verbleekt echter met een automotive grootheid als Duitsland, waar maar liefst 850.000 mensen werkzaam zijn in de auto-industrie. Naast Duitsland zijn Italië, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk grootmachten in de automotive. Al deze landen hebben meer dan 100.000 mensen werkzaam in de autosector. De resterende data uitpluizen doe je met de de infographics van de ACEA hieronder (klik voor groot: 1, 2).

Foto: BMW X1 rolt van de band bij VDL Nedcar