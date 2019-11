BP start bezorgservice, alleen niet zoals je denkt

Benzine aan huis! Of toch niet?

Stel, er gaat een oranje pictogram van een benzinepompje branden in je dashboard. Dat betekent dat je trouwe vierwieler toe is aan een beetje brandstof. Er zijn trajecten waar je vervolgens eraf moet bij de eerst volgende pomp, hoe dan ook. Of dat dan een Shell of Tango is, dat kan je worst wezen, toch? Anyway, in Nederland is de kans nog steeds vrij goed aanwezig dat je terecht komt bij BP. British Petroleum, waar BP voor staat, mag dan internationaal zijn en niet zoals Shell deels Nederlands, nog steeds hebben zij een grote vinger in de pap bij de benzinevoorziening van onze auto’s.

Zij kondigen aan een bezorgservice in het leven te roepen. Als je dat zo hoort, klinkt het als een gat in de markt. Bestuurders van elektrische auto’s zien thuis opladen altijd als een groot voordeel. Als jij je benzineauto kunt volpompen met benzine aan huis, dan kun je die mensen een streepje voor zijn met benzine aan huis. Ideaal, toch?

Nou, dat is het dus niet. BP2you is hoe de service heet, maar het heeft niks te maken met benzine. Het heeft meer te maken met het winkeltje naast de pomp. Daar kun je altijd naast het afrekenen even een snack, broodje, drankje of auto-attribuut halen. Vind je dat nou teveel moeite, dan kan BP dat nu vanuit hun tankstations aan huis leveren. In eerste instantie gaat het om een proefperiode waarin het enige tankstation waaruit je kunt bestellen die bij het Galgenwaard-stadion in Utrecht is.

Woon je in een radius van 5 km van dat tankstation vandaan? Dan kun je vanaf nu met de BP2you-app een bestelling plaatsen. Maar geen zorgen, binnenkort moet het assortiment beschikbare tankstations toenemen en kun je vanuit heel Nederland BP2you gebruiken. Gewoon, eten bestellen dus. Niet uniek, wel een business waar nu een lekker slaatje uit te slaan is.