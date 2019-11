Hagelnieuwe BMW X5 xDrive45e vat vlam in België

De eigenaar kon nog geen drie weken genieten van zijn dikke auto.

Op een parkeerplaats in het Belgische Eppegem sloeg vanmorgen het noodlot toe voor de eigenaar van een gloednieuwe BMW X5. De grote Duitse SUV vatte vlam op de parkeerplaats van een school. Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde was het al te laat: de X5 was volledig verwoest en nam een paar andere auto’s mee in zijn vurige dood: één andere auto is ook total loss. Maar voor vandaag zijn we brutaal en vinden we de BMW de enige auto waar een groot ‘verlies’ te betreuren is.

Het gaat namelijk om een BMW X5 (G05), uitgevoerd als plug-in hybride (xDrive45e). De eigenaar had de auto nog geen drie weken in zijn bezit. Hij was overigens niet degene die ‘erbij’ was, het was zijn vrouw die met de auto naar school was gereden. Wanneer hij hoorde dat zijn auto in lichterlaaie stond, schrok hij uiteraard. Niet alleen omdat je dat niet wil horen bij welke auto dan ook: helemaal als je pas drie weken een dikke Duitse SUV bezit, is dat toch een telefoontje wat je niet hoopt te krijgen. De eigenaar zegt verder dat hij één van de eerste in België, dan wel Europa was die de xDrive45e in zijn bezit kreeg. Dat maakt dit toch wel extra zuur.

Één van onze lezers maakte zopas deze beelden van een gloednieuwe BMW X5 PHEV, die vanmiddag vuur vatte op een parking in Eppegem. Ondanks de snelle interventie van de brandweer ging de 80.000 euro kostende SUV volledig in vlammen op… pic.twitter.com/th3TaQaGeI — Fangio.be (@FangioBe) November 12, 2019

Nog opvallender is dat de auto niet stond op te laden en er niks onorthodox is gedaan met de auto wat zou kunnen leiden tot deze brand. Uiteraard, lithium-ion batterijen zijn brandbaar onder ongelukkige omstandigheden, maar bij auto’s lijken deze kinderziektes grotendeels niet meer voor te komen. Spontane brand mag absoluut niet voorkomen en wanneer dat gebeurt is er iets aan de hand. Helemaal als het gaat om een gloednieuwe auto. Nadat de brand zo goed als over was, werd het karkas van de auto in een container met water gedompeld omdat anders de batterijen één voor één in brand vliegen. Een trucje wat verscheidende BMW-dealers in Nederland ook al hebben uitgehaald.

En dat brengt ons bij een belangrijk punt. Peter R. de Vries zei het al: als iets één keer gebeurt, is het een incident. Maar als iets twee keer gebeurt, is het heel toevallig. En als iets drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. Goedenavund . Dat lijkt hier ook het geval te zijn. BMW verkoopt nog niet zo veel elektrische auto’s, dus mag je hopen dat dit niet al te vaak plaatsvindt, maar alleen in Nederland zijn er dus al meerdere gevallen geweest van brandgrage BMW’s. De eigenaar van de X5 zei ook al dat de brand geen verdere enorme schade en/of verwondingen opleverde, wat anders geweest had kunnen zijn als de auto in een parkeergarage of op een oprit, dan wel onder een carport stond.

Goed, het is tenslotte maar een auto en die kan wel vervangen worden. Maar een onderzoek vanuit BMW is op zijn plaats. We willen ze daar in Beieren niet zwartmaken, maar dit lijkt ons niet de bedoeling. Helemaal niet als het binnen een jaar in ieder geval drie keer gebeurt in een kleine regio als de Benelux. (via HLN)

Met dank aan iedereen voor de tips!