Koop de unieke Mercedes ‘C63R’ van een Nederlander

Er is er maar eentje van, en jij kunt hem hebben.

Soms moet het een beetje meer zijn. Bij Mercedes kun je het eigenlijk al zien bij de namen. Het begint bij Mercedes C Coupé. Dat wordt bij bijbetalen voor een duurdere motorversie de Mercedes-AMG C63 Coupé. Als je nog iets bijlegt wordt het C63 S Coupé en als je er als de kippen bij was koop je de duurste: de Mercedes-AMG C63 S Coupé Edition 1. Klinkt alsof je dan de jackpot in handen hebt: je krijgt dan een middenklasse coupé met een 4.0 liter Biturbo V8, 510 pk en speciale striping.

Toch is er af en toe de wil om ietsje meer te hebben. Zo moest de eigenaar van deze C63 S Coupé gedacht hebben. Zijn C63 S is namelijk een, zoals hij het zelf noemt, C63 R Edition 1. Mercedes gebruikt deze naam niet, het gaat om huisvlijt. Maar wel een geloofwaardig stukje huisvlijt wat gezien de huidige ontwikkeling ook bij Mercedes vandaan had kunnen komen. Wij durven zelfs te stellen dat het typeplaatje ‘C63 R’ gemaakt is met de gele R van een AMG GT R. En de spoiler lijkt ook op wat we vroeger ‘Black Series’ noemden.

Het is niet allemaal uiterlijk vertoon. De auto is gekieteld door RennTech en hij levert nu 745 pk en 900 Nm. Klinkt als een auto waarvan je kunt genieten, wat de eigenaar goed doet als we de kilometerstand van 74.000 km zien. En het feit dat een hoop mensen op Autojunk de auto al hebben gespot. En onderstaande foto die van het Instagram-account van de eigenaar komt.

Goed, die eigenaar heeft kennelijk genoeg tijd doorgebracht met zijn C63 R, want hij staat te koop. Misschien toch iets teveel paarden onder de kap, of was de tijd rijp voor een opvolger? Oké, dat zijn niet onze zaken. Wél onze zaken is de belangrijke info voor potentiële kopers: het gaat om een auto uit 2016, met dus 745 pk. Tuning is riskant in verband met betrouwbaarheid, maar RennTech weet waar ze mee bezig zijn. Er staat dus 74.000 km op de klok en de originele eigenaar heeft niks bespaard op het interieur. Met bijvoorbeeld lekkere stoelen met gele stiksels, zoals de buitenkant.

Een mooie auto, duidelijk van een liefhebber die er goed voor heeft gezorgd. Daarom mag je er nog 124.950 euro voor neerleggen. Dat is nog een dikke som.