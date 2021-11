Max Verstappen wil niet meer nummer 33 zijn

Volgend jaar wil Max Verstappen nummer 33 wel inruilen voor nummer 1, als de laatste voorwaarde om dat te doen behaald wordt.

We benoemen iedere coureur meestal bij zijn naam, maar stiekem zijn het allemaal gewoon nummertjes. Zoals bij elke sport heeft een coureur een racenummer. Die mag meestal zelf gekozen worden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo mag je bijvoorbeeld niet met een nummer rijden wat al bestaat, dat is logisch. Carlos Sainz had bijvoorbeeld graag met nummer 5 willen rijden, maar die heeft Vettel al. Dus werd het voor de Spanjaard 55. Je mag echter ook niet met een nummer rijden dat net de sport verlaat, en het jaar daarna ook niet. Er kan dus niet volgend jaar iemand het nummer 7 van Kimi Raikkönen claimen nadat hij de handdoek in de ring gooit.

Nummer 1

Dan zijn er nog twee nummers die momenteel niet gebruikt (mogen) worden. Nummer 17, het nummer van Jules Bianchi, mag niet meer gekozen worden. En nummer één. Zo simpel kan het zijn. Niet alleen omdat het vechten wordt om wie hem mag, ook omdat er extra betekenis achter zit. Startnummer één wordt namelijk vergeven aan degene die het wereldkampioenschap heeft gewonnen. Zoals het er nu uitziet kan dat Max Verstappen zijn en die laat weten dat nummer 33 in de ijskast gaat wanneer dat gebeurt.

Max Verstappen wil nummer 1

Max Verstappen heeft laten weten dat hij dat wel ziet zitten. Als Max de titel haalt, verandert hij zijn nummer naar 1. “Dat is handig voor de merchandise”, maar een meer serieuze reden is omdat Max weet dat je deze kans niet vaak krijgt. Hij zou het graag willen. Op naar het WK winnen, dus.

Hamilton en nummer 1

Max Verstappen gaat dus het nummer 1 uit de ijskast halen, maar je vraagt je misschien af waarom het nummer één dan zo lang al in de ijskast staat. Dat ligt aan Lewis Hamilton, die altijd heeft gekozen om zijn eigen nummer 44 te houden. Dat nummer ligt te dicht bij zijn hart om het niet op zijn auto te zien prijken. De vorige wereldkampioen die niet Hamilton was, was Nico Rosberg in 2016. Het maakt niet uit wat die wilde, want na zijn winst in 2016 verliet hij de sport. De laatste die nummer 1 gebruikte was Sebastian Vettel na zijn titel in 2014. Toepasselijk, de laatste nummer één-gebruiker was dus ook van Red Bull.

Enfin, Max Verstappen wil nummer 1 dus, letterlijk en figuurlijk. Je zou zeggen kat in ’t bakkie, alleen dan moet de RB16B wel heel blijven in Brazilië. (via De Telegraaf)