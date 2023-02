Brabus G 63 4X4² is G-klasse in het kwadraat

Brabus laat ‘m meteen in oliesjeik-spec zien, want dat zal toch de voornaamste doelgroep zijn.

Van de Duitse Drie is Mercedes misschien nog het meest ingetogen, maar ze kunnen zo nu en dan flink uit de band springen. Dat deden ze bijvoorbeeld met de knotsgekke G 63 4X4². Die is nog extremer dan zijn voorganger, de G 500 4X4², want het is nu een heuse AMG.

Toch kan het altijd gekker. Daar hebben we natuurlijk Brabus voor. Je kon er vergif op innemen dat ook zij met hun eigen versie van de opgehoogde G-klasse zouden komen. Inmiddels is het zover: de G 63 4X4² volgens Brabus is hier.

Eigenlijk is de Brabus G 63 4X4² niet eens héél veel opvallender dan de normale. Toch is er het nodige aangepast. We spotten onder andere een dikke powerdome op de motorkap, een Brabus-grille en een extra lipje op de voorbumper. De Geländewagen is ook voorzien van 22 inch Brabus-velgen.

Qua motorische upgrades heb je twee opties, die we natuurlijk kennen van de ‘lage’ Brabus G 63. Standaard heb je 585 pk, maar Brabus kan daar desgewenst 700 pk van maken, of – als dat niet voldoende is – 800 pk. Minstens zo belangrijk is het koppel: dat stijgt van 850 Nm naar respectievelijk 950 of 1.000 Nm.

Brabus kan ook het interieur volledig naar wens uitvoeren, met alle mogelijk combinaties van leer en alcantara. Voor degenen die graag rondgereden worden in een Brabus G 63 4X4² is er ook een configuratie met twee losse stoelen achterin mogelijk. Die zien we alleen niet op de foto.

Wat je in totaal kwijt zou zijn voor zoiets? Daar kunnen we helaas niet zoveel over zeggen. Ten eerste noemt Brabus geen prijzen en ten tweede weten we überhaupt de Nederlandse prijzen nog niet van dit apparaat. We weten wel dat er momenteel eentje op Marktplaats staat voor €640.000. Dat is een kleine indicatie dat een Brabus G 63 4X4² absurd duur zal zijn.