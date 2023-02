Vernieuwde Peugeot 508 is bijna hier!

Peugeot trekt nog niet de stekker uit hun middenklasse sedan, want die wordt zeer binnenkort (lees: deze week) opgefrist.

Vroeger namen we middenklasse sedans en stationwagens voor lief, maar die moeten we eigenlijk wat meer gaan waarderen. Deze zijn namelijk met uitsterven bedreigt. En dat is toch zonde. Zeg nou zelf: een Peugeot 508 is gewoon een hele fraaie bak. Daar kan geen cross-over tegenop.

De Peugeot 508 gaat ons voorlopig nog niet verlaten, want de Fransen kondigen op YouTube aan dat de “nieuwe 508” eraan komt. Daarmee bedoelen ze niet een compleet nieuwe generatie, maar een facelift. Daarvoor is het moment langzamerhand wel rijp, want de 508 zit alweer in zijn vijfde levensjaar.

Peugeot deelt alvast een teaser voor de vernieuwde 508, maar daarvan worden we nog niet heel veel wijzer. We zien wel een nieuwe grille, met horizontale lamellen. Dat is alvast een uniek element, want een dergelijke grille hebben we nog niet op andere Peugeot’s gezien. Uiteraard maakt ook het nieuwe logo zijn opwachting.

De topversie van de 508, de 508 PSE, gaat ook een comeback maken. Sterker nog: die staat centraal in de teaser. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, al was deze auto met een vanafprijs van 71 mille wel erg prijzig voor een Peugeot.

We hoeven niet lang te wachten op de vernieuwde Peugeot 508, want de onthulling staat voor de 24ste op de planning. Dat is aanstaande vrijdag al. Dan zullen we jullie op deze plek alles vertellen over deze auto.

Overigens de Peugeot 508 ook nog een opvolger krijgen, zoals we eerder deze maand schreven. Dit zal hoogstwaarschijnlijk wel een een cross-over worden. Reken er dus op dat de huidige 508 de laatste der middenklasse sedans is voor Peugeot.