Brabus GLE 800 kost 299.005,35 euro (voor BPM) - Autoblog.nl

Daarmee is de Brabus GLE 800 een bizar snel accelererend vakantiehuisje.

Nog niet zo lang geleden onthulde Brabus de een hele snelle versie op basis van GLS, de Brabus GLS 800. Een enorme SUV met gigantisch veel vermogen en een bizar prijskaartje. Het kan natuurlijk zijn dat je dat heel erg gaaf vindt, maar nét even iets te veel van het goede.

Dan is er een uitstekend alternatief in de vorm van deze zeer ‘bescheiden’ Brabus GLE 800. De basis voor dit zwarte monster is de Mercedes-AMG GLE63S 4Matic (V167). Deze wordt vervolgens door Brabus he-le-maal onder handen genomen. Dermate fors onder handen zelfs, dat de vraagprijs meer dan verdubbelt.

Drie ton

Want een normale standaad GLE63S kost in Duitsland 138.646,90 euro. Deze Brabus GLE 800 moet volgens Brabus 299.005,35 euro kosten. Wat krijg je nu voor dat geldt? Uiteraard een motor met 800 pk, zoals de naam suggereert. Het M176-blok is gevoelig voor tuning en dat is met dit exemplaar niet anders. De 4.0 is voorzien van het Brabus PowerXtra B40S-800-pakket.

Dat houdt in: twee aangepaste turbo’s met grotere schoepen én een nieuwe ECU. Nice. Dat zorgt ervoor dat de auto 800 pk bij 5.900 toeren levert. Maar het mooiste getal is van het maximale koppel. De V8 levert namelijk 1.000 Nm, al vanaf 3.500 toeren. Er is nu echt geen reden meer om diesel te rijden op deze wijze.

Uiteraard zijn de prestaties enorm verbeterd. Nu was de standaard GLE63 al geen kinderachtige auto, maar de Brabus GLE 800 is sneller dan menig sportauto. Het is nu mogelijk om in 3,4 tellen naar de 100 km/u te sprinten, 0,4 seconde sneller dan voorheen. De topsnelheid is begrensd op 280 km/u, 30 km/u meer dan voorheen.

Wijzigingen Brabus GLE 800

Uiteraard zijn er ook de nodige uiterlijke wijzigingen. Denk aan 24″ velgen met 295 brede banden. Er is een verlagingsmodule, waardoor de Brabus GLE 800 25mm dichter bij het asfalt staat. Oh, en er is natuurlijk het nodige carbon aanwezig. Ergens moet dat gewoon. De grille, luchtinlaat, wielkastranden, spoilers en diffuser zijn van het peperdure goedje gemaakt.

Ook in het interieur van de Brabus GLE 800 zijn de dames en heren uit Bottrop bezig geweest. Er is gekozen voor een combinatie van rood en zwart leer. Brabus heeft badges gemonteerd waarop staat ‘Brabus Fine Leather’, dus dan moet het wel goed zitten. Zonder gekheid, al het standaard leer van de Mercedes is er uit gehaald en de auto is met veel zachter (en duurder) leer bekleed. Uiteraard zien we ook hier de nodige koolstofvezel elementen.

Al die dingen zorgen ervoor dat de prijs enorm stijgt. Je bent dus zo drie ton kwijt en dat is nog vóórdat de fiscus zijn plasje er over gaat doen om de BPM te innen. Je hoeft je echter geen zorgen te maken over de techniek, want Brabus geeft 100.000 km of 3 jaar garantie op de Brabus GLE 800. Netjes he?