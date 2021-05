Kiezen maar: youngtimer coupés met een dikke V8 - Autoblog.nl

Goedkoop is niet het juiste woord, maar deze youngtimer coupés met een V8 zijn wel auto’s in de categorie ‘bereikbare droomauto’.

Ooit een dikke V8 onder de motorkap hebben, wie droomt er niet van? En als die nu ook nog eens een fraaie coupé-koets verpakt zit heb je helemaal een droomauto. Het mooie is: die droom is niet compleet onbereikbaar.

We kijken daarom vandaag namelijk naar V8 coupés in de categorie youngtimer. Altijd een interessante categorie. Uiteraard vanwege de eventuele fiscale voordelen, maar ook vanwege het feit dat de vorige eigenaren de afschrijving al grotendeels voor hun rekening hebben genomen. Hoewel sommige auto’s uit dit rijtje het dieptepunt al geruime tijd gepasseerd zijn geldt nog steeds dat dit bereikbare droomauto’s zijn. We zetten de opties op een rijtje.

Porsche 928

1978-1995

Voor de V8-liefhebbers had Porsche lange tijd niks te bieden, maar dat veranderde met de 928. Het oorspronkelijke plan was om een 5,0 liter V8 te gebruiken, maar vanwege de oliecrisis werd deze gedownsized naar een 4,5 liter V8. In 1987 kreeg de 928 alsnog een 5,0 liter V8. De 928 GTS – de laatste stap in de evolutie – had zelfs een 5,4 liter grote V8 met 350 pk’s. Dat waren er 110 meer dan de eerste 928.

Naast de achtcilinder zorgde ook het design van Wolfgang Möbius (niet Harm Lagaaij) ervoor dat de 928 een hele andere auto was dan de 911. Het design is overigens niet minder goed opgedroogd. Sterker nog: je zou kunnen zeggen dat de 928 tijdlozer is dan een bepaalde niet nader te noemen 911-generatie.

BMW 840Ci

1992-1999

BMW kwam in 1990 met een directe rivaal voor de 928: de 8 Serie. Deze werd in eerste instantie niet met een V8 geleverd, maar met een heuse V12. Voor dit lijstje pakken we echter de 840Ci, de V8-variant die twee jaar later kwam. Deze had eerst een 4,0 liter V8 met 286 pk. Later werd dit een 4,2 liter met… ook 286 pk. Het koppel steeg wel van 400 naar 420 Nm.

De 840Ci en 850Ci beschikken over exact dezelfde gestroomlijnde koets, die met behulp van de computer was ontworpen (niet heel gebruikelijk in de jaren ’80). Toch kun je de V8-modellen herkennen zonder ze te horen. De 840Ci heeft namelijk ronde uitlaten, terwijl deze bij de 850Ci vierkant zijn.

Mercedes CL 55 AMG (C215)

2000-2005

De Mercedes CL is ongeveer net zo sportief als een zwaarlijvige manager die een keer de trap neemt in plaats van de lift, maar het is wél een coupé met een dikke V8. En nog een rappe ook: de CL 55 AMG doet 0-100 km/u in 6,0 seconden. Daarmee is deze auto een volle seconde sneller dan de 840Ci. Dit was mogelijk dankzij de 5,5 liter V8 die 360 leverde. Vanaf 2002 werd de CL 55 AMG pas echt snel. Toen schroefde Mercedes namelijk een supercharger op de V8, met 500 pk als resultaat. Genoeg om in 4,8 seconden van 0-100 km/u te knallen. De CL van deze generatie is gebaseerd op de W220, maar weet dat goed te verbergen. Het design is namelijk compleet anders en de voorkant lijkt veel meer op de E- dan op de S-klasse.

Maserati 3200 GT

1998-2002

Dat was weer genoeg Duits voor dit lijstje. Als het gaat om youngtimer coupés met een V8 kun je ook gaan voor Italiaanse flair. De Maserati 3200 GT is een GT (vandaar de naam), maar komt aanzienlijk dichter in de buurt van een sportwagen dan de bovengenoemde auto’s. De 3,2 liter V8 was afkomstig uit de Quattroporte IV en leverde in de 3200 GT 370 pk.

De naam 3200 GT was niet alleen een verwijzing naar de cilinderinhoud van de V8, maar ook naar de 3500 GT uit de jaren ’50. Qua design zijn er overigens weinig parallellen. De 3200 GT heeft veel meer een gedrongen uiterlijk en mist daardoor de elegantie van de 3500 GT. Het meest opvallende designelement zijn uiteraard de boemerang-achterlichten, die niet bij iedereen in de smaak vielen. Zodoende speelden de Italianen in 2002 met de Maserati Coupé weer op safe met normale achterlichten. Belangrijker: er lag nu een 4,2 liter Ferrari V8 onder de motorkap.

Jaguar XKR (X100)

1998-2006

Duitse youngtimers zijn al heel snel een tikkeltje fout en de Maserati heeft meer sportwagen-proporties. Voor een echte stijlvolle GT moet je daarom bij de Britten zijn. Om precies te zijn bij de Jaguar XK. De XK uit 1997 heeft een elegant koetswerk dat geïnspireerd is op de E-type en ook interieur is klassiek Jaguar.

Standaard kreeg de XK8 een 3,9 liter V8 met 294 pk, maar het werd pas echt leuk toen de Britten een supercharger installeerden. De XKR had daardoor fors meer vermogen: 375 pk. Vanaf 2002 werd dit zelfs 400 pk, omdat de cilinderinhoud toen werd verhoogd naar 4,2 liter.

TVR Cerbera Speed Eight

1996-2006

De genoemde auto’s hebben allemaal zo hun charmes, maar het zijn geen out-of-the-box keuzes. Voor degenen die wél graag een minder voor de hand liggende V8 youngtimer willen is er de TVR Cerbera. In tegenstelling tot de TVR-modellen die er aan vooraf gingen was de Cerbera een 2+2 coupé.

De TVR Cerbera beschikte over een V8 die voor de gelegenheid in eigen huis was ontwikkeld. Het resultaat was een onconventionele V8 (het is ten slotte TVR), met een blokhoek van 75 graden en een flatplane krukas. De Britten wisten zonder turbo’s of superchargers 365 pk uit het 4,2 liter grote blok te persen en later zelfs 446 pk. De Cerbera was daardoor serieus snel (0-100 km/u in 4,2 seconden, topsnelheid 290 km/u). De term onconventioneel is ook zonder meer van toepassing op het in- en exterieur. Het zal niet ieders smaak zijn, maar dat is juist wat een TVR zo interessant maakt.

