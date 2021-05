Brabus GLS 800 heeft 24" wielen en 1.000 Nm - Autoblog.nl

Met de Brabus GLS 800 kun je lekker opvallen en op de Autobahn knallen.

Het is eigenlijk heel erg opmerkelijk. In een tijd dat benzine telkens prijziger wordt en we streven naar maximale efficiency, komen de meest kolossale slagschepen voorbij. Hoe slimmer de nieuwe auto’s worden, hoe dommer dit soort dinosauriërs lijken te zijn.

Want de Brabus GLS 800 kunnen we niet heel erg anders omschrijven dan enorm dom. Althans, het concept van de auto is dat. Het vakmanschap waarmee de modificaties zijn aangebracht zijn ongekend goed.

Modificaties

Met name de modificaties van de motor van de Brabus GLS 800 zijn om van te smullen. Met een PowerXtra B40S-800 pakket heb je namelijk 800 pk tot je beschikking. Het is niet alleen chiptuning, je krijgt ook twee verbeterde turbo’s. Naast die 800 steigerende paarden krijg je ook 1.000 Nm onder je rechtervoet. Daarmee kun je van 0-100 km/u sprinten in slechts 3,8 seconden. De topsnelheid van deze über-Mercedes is begrensd op 280 km/u.

Uiteraard is deze Brabus GLS 800 voorzien van allerlei andere verfraaiingen die op zijn minst smaakafhankelijk zijn. De gesmede Monoblock M “Platiunum Edition”-velgen meten maar liefst 24″ in diameter.

Bodykit Brabus GLS 800

Het is de bodykit waarbij het een beetje fout wordt. Koolstofvezel versieringen op een slagschip van twee-en-een-halve ton is een beetje tegenstrijdig. Alsof je een wortelsapje neemt bij drie driedubbele Whoppers. Met kaas. Wel is de afwerking erg secuur en typisch Brabus.

Alles past beter dan origineel en ziet er veel duurder uit, voornamelijk omdat het ook veel duurder is. Het enige waar Brabus is doorgeschoten, is de grille. Die ziet er namelijk nogal kitsch uit. Waarschijnlijk weten ze in Bottrop aan wie ze de Brabus GLS 800 gaan verkopen. Met name die koolstofvezel ‘hoeken’ en rode verticale streepjes zijn iets over-the-top.

Hetzelfde geldt ook voor het interieur. Dat is namelijk waanzinnig fraai bekleed in ‘Arrow Wave’-design. Stiekem is het standaard interieur van de GLS op zich wel aardig, maar niet op Bentley- of Rolls-Royce-niveau. Wellicht zet Brabus dat nu gedeeltelijk recht. Qua prijs kun je ervan uitgaan dat het heel dicht bij een Bentayga of Cullinan in de buurt komt. Een standaard GLS 63S (waar de Brbaus GLS 800 op gebaseerd is), kost al 225.000 euro.

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar via Brabus.