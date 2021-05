Gefacelifte Brabus B40S 800 is een wolf in schaapskleren - Autoblog.nl

Helemaal onopvallend is de gefacelifte Brabus B40S 800 niet. Maar alsnog is ‘ie veel sneller dan dat ‘ie eruit ziet.

De ultieme supersedan komt bij Brabus vandaan, al jarenlang. Sinds de jaren ’80 weten de dames en heren uit Bottrop wel raad met E-Klasses. Altijd was het recept vrij eenvoudig doch zeer effectief: geef een niet al te opvallende sedan het vermogen van een supercar. Dit alles met behoud van de kwaliteiten van een dergelijke Mercedes.

Brabus zelf noemt hun gefacelifte B40S 800 een ‘Wolf im Schafpelz’. Een wolf in schaapskleuren dus. Daar moeten we een beetje onze kanttekening bij plaatsen, want zo’n AMG met Brabus-goodies ziet er aanzienlijk sneller uit dan de E200 Business Solution met sportpakketje van de buurman. Aan de andere kant, de Brabus E ziet er niet zo snel uit als deze is.

Motor gefacelifte Brabus B40S 800

De naam van de Brabus E 800 komt natuurlijk vanwege het maximale vermogen. De M177-motor is flink aangepakt. De 4.0 V8 heeft nu nieuwe turbo’s, een nieuwe luchtinlaat en een nieuwe uitlaat. Deze worden aangestuurd door een nieuwe Brabus PowerXtra-module, die wel raad weet met de nieuwe hardware. Het resultaat is 800 pk aan vermogen bij 6.600 toeren. Dat is 188 pk erbij ten opzichte van de standaard E63S. en 1.000 Nm dat al beschikbaar is vanaf 3.600 toeren en 150 Nm meer dan standaard.

Dat heeft zo’n zijn effect op de prestaties. Je kan nu van 0-100 km/u afraffelen in 3 seconden. De Estate heeft 3,1 seconden nodig. Jazeker, de gefacelifte Brabus B40S-800 is ook als stationwagon leverbaar. De topsnelheid is in beide gevallen gelijk. Deze bedraagt namelijk 300 km/u. Zonder begrenzer zal 340 km/u of meer met gemak mogelijk moeten zijn. Bijzonder: je krijgt 3 jaar garantie van Brabus dat alles heel blijft!

Uiterlijke kenmerken

Er zijn de nodige uiterlijke kenmerken, zoals de nieuwe voorspoiler en achterspoiler. Die zijn uiteraard gemaakt van carbon. Ze zorgen niet alleen ervoor dat ‘ie er dikker uit ziet, de spoilers zorgen voor iets betere aerodynamische eigenschappen op hoge snelheid. De diffusor is eveneens van koolstofvezel en is ontworpen om perfect te passen bij de nieuwe stortkokers die Brabus ‘uitlaten’ noemt.

















Verder is het onderstel aangepast van de gefacelifte Brabus B40S 800. De module voor de luchtvering zorgt ervoor dat ‘ie iets lager op zijn wielen staat. Over wielen gesproken, dat zijn 21” grote monoblocks, die uiteraard gesmeed zijn. Voor zijn ze 9J groot met 255/30 ZR21-banden, achter meten ze 10,5J met 295/25 ZR21-banden. Uiteraard kun je het interieur helemaal naar wens laten aankleden. Helaas is de auto op de persfoto’s zwart, net als het interieur.

















Prijzen van de gefacelifte Brabus B40S 800 zijn nog niet bekend. Wel kun je terecht met jouw E63 sedan of Estate voor alle onderdelen. Je kan deze ook los bestellen. Dus je kan je blauwe E63S Estate voorzien van alle technische hardware, zonder de uiterlijke opsmuk. Met Business-pakket. Dan heb je een ware Wolf im Schafpelz.