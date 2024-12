Brabus heeft de meest bijzondere clownschoen van Essen

Toch even checken in Essen of die Brabus SL Shooting Brake in het echt ook zo bizar is.

Meestal als je van een cabrio een coupé maakt -wat al zelden gebeurt- wordt het ook echt een coupé met een schuine daklijn. De stance van de auto, met lange motorkap en korte achtersteven, leent zich daar het best voor. Soms bedenkt een fabrikant iets anders. Zoals de Ferrari ‘Breadvan’. Of de BMW Z3 Coupé.

Clownschoen

De proporties die je op die manier creëert leverden, bij de Z3 in ieder geval, de naam ‘clownschoen’ op. Omdat eh… nou ja, vul zelf maar in. BMW bracht de carrosserievorm terug op Villa d’Este 2023 met de Touring Coupé op basis van de Z4 (G29). Soms gaan Villa d’Este-concepts in productie, zoals de 3.0 CSL en de Skytop. Soms blijven ze bij een enkel exemplaar dat we alleen aldaar hebben mogen aanschouwen.

Brabus Clownschoen

Dat opent een gaatje in de markt, eentje waar Brabus maar al te graag gebruik van maakt. De Rocket GTS is een AMG SL met Brabus-pep, maar tegelijkertijd een soort Mercedes-versie van de clownschoen. Het is namelijk een SL met de daklijn van een hatchback. En dat is zo bizar als het klinkt.

Brabus Rocket GTS op Essen

Maar werkt het in het echt ook? Dat kun je uitvinden als je op de Essen Motorshow bent (vandaag laatste dag!). Daar heeft Brabus de Rocket GTS namelijk staan om te aanschouwen. En de grap is: eigenlijk klopt ‘ie wel. Oké, de verbrede wielkasten, carbon opsmuk en überhaupt het carbon koetswerk (ja, het hele ding is gebouwd met naakt koolstofvezel), velgen en dat soort ongein moet je ding zijn, maar het is doordachter dan je wellicht door hebt. Vanaf de deur en waar normaal bij de SL de voorruit stopt is het ding compleet op maat gemaakt. Het hele achterpaneel is nieuw, met een vloeiende lijn die van skirt naar ducktail-spoiler gaat. De balans klopt wel, zo je wil.

We vragen ons nog steeds af wat er zou gebeuren als je wél alle opsmuk eraf haalt en gewoon een Mercedes-AMG SL met dakkapel overhoudt. We hebben echter niet het idee dat Mercedes er voor te prikkelen is. Het is duur en een nichemarkt, en bovendien heb je al een optie als je een dichte SL wil. Die wel ietsje conventioneler is.

Brabus 750 GT

Dat is natuurlijk de Mercedes-AMG GT, die ook al bij Brabus langs geweest is en dus ook te vinden is op de Brabus-stand in Essen. Hij heet Brabus 750 GT en heeft een verrassende 750 pk en 900 Nm. Het merk heeft de 4.0 liter Biturbo V8 gelaten voor wat het is qua grootte en enkel opgevoerd middels een chip en een serie andere modificaties. Het is immers bekend dat deze V8 veel meer aan kan dan de standaard 585 tot 612 die Mercedes ervan maakt. Voor een Brabus is de 750 GT lekker subtiel gehouden, maar zo sierlijk als een AMG GT63 is het helaas nog niet.

Brabus 820

Ten slotte: niet geheel nieuw, wel leuk. Met de Brabus 820 debuteerde een creatie op basis van een Porsche bij het merk uit Bottrop. Er waren een hoop divisies van Brabus (Startech voor Land Rovers, Spofec voor Rolls-Royce etc), maar Porsche lieten ze schieten. Da’s nu wel anders en ook de Land Rovers en Rollsen heten nu gewoon Brabus. Anyway, de 820 is een eveneens geheel verrassende 820 pk sterke Turbo S, een toename van 170 pk ten opzichte van de standaard 992 Turbo S. Daarmee sprint dit dakloze kanon van 0 naar 100 in 2,5 seconden, even snel als een Bugatti Veyron des tijds.