Brabus tovert de Mercedes SL om tot bizarre shooting brake

Ja, dat is echt een Mercedes en geen Ferrari GTC4Lusso.

Brabus pakt zo’n beetje iedere Mercedes aan en dat doen ze altijd op dezelfde manier. Volledig uitgevoerd in black on black, 800 pk, vier ronde uitlaten… het is inmiddels een beetje voorspelbaar. Brabus komt nu echter verrassend uit de hoek, met een Mercedes SL Shooting Brake. Hiermee begeeft Brabus zich op het terrein van coachbuilding.

De nieuwe creatie heet de Brabus Rocket GTS en het is volgens de tuner een ‘hyper gran turismo shooting brake’. Dat betekent dat het een praktische GT is, maar dan wel eentje die idioot snel is.

Brabus heeft de SL dus omgebouwd tot shooting brake, maar in dit proces zijn de Mercedes-looks een beetje verloren gegaan. Dit is niet hoe een SL Shooting Brake van Mercedes zelf eruit zou zien. Sterker nog: we zouden zweren dat Brabus de raampartij gewoon één op één heeft overgenomen van een Ferrari GTC4Lusso.

Nu ze toch aan het zagen waren in een Mercedes SL hebben ze de auto ook maar meteen een widebody gegeven. Uiteraard zien we ook een Brabus-voorbumper, een Brabus-grille, Brabus-uitlaten en een Brabus-diffuser. De tuner is ook helemaal los gegaan met carbon: de volledige carrosserie bestaat uit naakt koolstofvezel.

Dat Brabus de term ‘hyper’ gebruikte is niet misplaatst, want deze SL Shooting Brake heeft niet minder dan 1.000 pk. Het is een hybride, dus de auto is gebaseerd op de SL 63 E Performance. Die levert standaard al 816 pk, maar Brabus heeft de 4,0 liter V8 opgeboord naar 4,5 liter.

Samen met grotere turbo’s en nog wat aanpassingen resulteert dit in 1.000 pk en 1.250 Nm aan koppel, wat elektronische begrensd is op 1.050 Nm. De topsnelheid is ook begrensd, maar dan wel pas op 317 km/u. De sprint van 0 naar 100 km/u doet de Rocket GTS in een luttele 2,6 seconden en in 9,6 seconden zit je op 200 km/u.

Hoeveel exemplaren Brabus van de SL Shooting Brake gaat produceren is nog niet duidelijk, ze laten weten dat de auto op verzoek gebouwd zal worden. Een prijskaartje is ook niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk een getal met zeven cijfers voor de komma zijn.