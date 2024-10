Nieuwe Mercedes door Brabus is een hele grote jongen

En dat geeft Brabus zelf ook toe met een naam als ‘Big Boy’.

Het is geen toeval dat Brabus ineens met een hele sloot nieuws komt. Niet alleen hebben ze nu meer in het gamma dan ooit (Spofec en Startech zijn nu ook Brabus), ze hebben het nieuws opgespaard om allemaal tegelijk te presenteren. Na de SL Shooting Brake en Porsche 911 van vanmorgen is er dus nog veel meer.

Brabus Big Boy

Je zou bijna vergeten dat Brabus ook gewoon een hele reeks Mercedes-modellen heeft. Eén model is echter altijd ontsnapt aan de Brabus-behandeling. En nee, je zit niet per ongeluk op Truckstar. We hebben het over de Mercedes Actros.

Ja, dat is een vrachtwagen. Mocht je het ietwat technisch willen maken, het gaat om de vijfde generatie Mercedes Actros. Normaliter pept Brabus de motor ook nog flink op, maar bij deze Actros gebeurt dat niet. Al heb je niks te klagen met een 12.8 liter grote zes-in-lijn diesel met 530 pk en 2.600 Nm.

Camper

Wat heeft Brabus dan wel gedaan voor deze Actros, die ze de ‘Brabus Big Boy 1200’ noemen? Het merk uit Bottrop heeft er een camper van gemaakt! En wel een hele luxueze. Het twaalf meter lange en 26 ton zware gevaarte heeft zoals we gewend zijn van moderne camperprojecten enorm veel luxe aan boord.

Mocht je de Big Boy namelijk ergens neerzetten, dan kan ‘ie ook nog eens uitschuiven zoals de betere Amerikaanse RV’s. Alles is bekleed met hoogwaardige materialen die niet zouden misstaan in een designvilla. Een 5G-antenne, zonnepanelen, twee glazen dakpanelen, een groot bed, lederen sofa en stoelen en zelfs een entertainmentsysteem met een 43 inch Smart TV en een PlayStation 5, dat zit er allemaal gewoon bij.

En wat kost dat? Weten wij veel, dat moet je vragen bij serieuze interesse. De prijs van de Brabus Big Boy 1200 zal gezien zijn luxe wel bestaan uit zeven cijfers. En waar laat je hem? Niet op de Drentse boerderijcamping van je oom, ben ik bang. Brabus maakt ook bekend dat de Big Boy 1200 enkel voor bepaalde markten beschikbaar komt, dus wellicht hoeven we ons daar niet druk om te maken.