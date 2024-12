Ford bewijst dat je echt alles spannend kan maken

Dat je informatie voor een auto een beetje uitsmeert over de jaren is logisch, maar Ford maakt het nu wel heel bont.

Op het internet gaat alles zo snel dat je tactisch moet zijn met je aankondigingen. Je wil immers niet alles direct weggeven en daarna in de vergetelheid raken. Vandaar dat elke autofabrikant op verschillende manieren de onthullingen uitrekt. Het begint vaak met een concept car die al erg lijkt op het uiteindelijke recept, daarna een teaser, daarna een echte onthulling (en merken als Hyundai gebruiken soms twee of drie persberichten om de styling, specs en wereldwijde verschillen wereldkundig te maken), daarna een video met de Wouters van alle redacties om de auto ‘in het echt’ te zien, daarna een rijtest en daarna nog hoe veel speciale varianten er komen van de auto.

Ford Mustang GTD

Wat dat betreft hebben we alle persmomenten voor de Ford Mustang wel gehad, toch? De nieuwste generatie (S650) debuteerde in 2022 en toen kregen we de coupé en cabrio als GT te zien. Snel volgde de eerste dikkere variant, de Dark Horse. Daarna kwamen de statische presentaties en rijtesten, toen was het tijd voor een paar limited editions en natuurlijk de GTD.

En nu we die laatste hebben, wordt weer alle info mondjesmaat bekend. Sterker nog: de eerste onthulling van de GT Daytona was vooral een beetje hun wensen uitspreken. Hij moest rond de 800 pk hebben, ‘hoopte’ Ford. Hij moest de GT3 RS gaan ‘killen’, zonder dat te kunnen bewijzen vooralsnog. En hij moest binnen zeven minuten een rondje ‘Ring kunnen klokken, ondanks dat ‘ie vernoemd is naar een NASCAR-circuit. Oké, die heeft tegenwoordig een ‘sports car circuit’ met warempel een paar rechtse bochten, maar goed.

De laatste teaser

Ford maakt het nu wel heel spannend. De reden dat we die persmomenten aanhalen is omdat Ford een compleet nieuw persmoment uitvindt. Het merk lanceerde recent een teaservideo voor… de ‘Ringtijd van de Mustang GTD. Ja, Ford wil dat jij in je agenda markeert wanneer het merk bekend maakt dat de Ford Mustang zijn beoogde doel wel/niet haalt. In tegenstelling tot merken als Bugatti, waar ze compleet onder de radar de snelste cabrio ter wereld maken en dat pardoes in je gezicht gooien aan de ontbijttafel op een donderdagochtend. Nee, Ford wil dat je er klaar voor zit om hun tijd te horen.

De grap is: het is niet eens bekend of het een record wordt, of dat Ford dat wel als redelijk doel had gesteld. Uiteraard zou het mooi zijn, maar Ford wil vooral dat die grens van zeven minuten wordt doorbroken. De rest is bijzaak. Een record breken wordt lastig, want het overall-record staat op naam van de AMG One en het record voor de snelste auto met de motor voorin is ook van AMG met de GT Black Series, die het in 6:43 deed. Wat Ford wel makkelijk pakt is het record voor de snelste Amerikaanse productieauto op de ‘Ring, dat is momenteel namelijk de Dodge Viper ACR met een tijd van 7:01.

Allemaal lekker spannend dus. Op 10 december weten we wat deze 476.000 euro kostende ‘Stang (in Nederland) gaat presteren op de Nürburgring. De verwachting is dat die grens van zeven minuten wel wordt doorbroken, want anders besteed je er niet zo veel aandacht aan.