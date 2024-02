Brabus Rocket 1.000 kan je versnellingsbak slopen

Maar uit bescherming voor de transmissie is de Brabus Rocket 1.000 elektronisch begrensd.

Kan het nog gekker, is soms de vraag die naar boven komt met de apparaten van Brabus. De Rocket-modellen van de Duitse tuner staan al vele jaren garant voor krankzinnige cijfers met betrekking tot het vermogen en koppel. De grens lijkt nu te zijn bereikt met de nieuwe Brabus Rocket 1.000.

Deze raket is gebaseerd op de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Die met 840 pk uit de doos al geen doetje is. Brabus doet er nog een schepje bovenop. Het merk gaat verder dan een chipje en een uitlaat.

Naast alle carbon frutsels, nieuwe wielen en een bombastisch uiterlijk is het echte vuurwerk onder de motorkap te vinden. Brabus heeft de vierliter achtcilinder opgeboord tot 4.5 liter. Daarmee is de Rocket 1.000 de krachtigste Brabus tot op heden. In vier decennia heeft het merk geen krachtigere auto op de markt gebracht.

Brabus Rocket 1.000

De 4.5 liter V8 met twee turbo’s, gecombineerd met een hybride aandrijflijn, levert een vermogen van 1.000 pk en 1.620 Nm koppel. Dat kan technisch gezien meer zijn, maar dan loopt de boel in de soep. Zo krachtig is deze Brabus. In deze setup levert de auto eigenlijk 1.820 Nm koppel, om te voorkomen dat de tandwielen je om de oren vliegen is deze elektronisch begrensd op 1.620 Nm.

Brede SportContact 7 banden van Continental moeten je op een veilige manier kunnen laten accelereren. De auto staat op 21 inch voor en 22 inch achter. Stappen maken is geen issue voor de krachtigste Brabus ooit. De Brabus Rocket 1.000.

Vanuit stilstand knalt deze raket in 2,6 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 316 km/u. Stiekem valt dat laatste een beetje tegen. Aan het vermogen en koppel ligt het niet, het heeft ongetwijfeld te maken met de hybride aandrijflijn en/of de afstelling van de versnellingen. Brabus benadrukt dat 300 km/u zeer rap op de teller staat. Ik heb geen reden om daar aan te twijfelen.

De vraag is wat dit nog toevoegt met een al achterlijk snelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Tenzij je elke dag op de autobahn van Frankfurt naar München moet forensen niet heel veel denk ik. Bruut is het wel. Dat is precies waar Brabus voor staat.