Brabus lanceert spectaculaire nieuwe Rocket met 900 pk - Autoblog.nl

Veel bruter dan dit gaat een vierdeurscoupé niet worden.

Brabus werkt al jaren volgens hetzelfde recept en past dat op letterlijk iedere Mercedes toe. En dat zijn er nogal wat. Het is zonder twijfel een van de betere tuners, maar het is op deze manier allemaal wel vrij voorspelbaar. Gelukkig presenteert Brabus zo nu en dan een model waarbij ze echt helemaal los gaan.

Rocket

De Brabus Rocket is zo’n model. In het verleden plakte Brabus dit label onder meer op een CLS, C-klasse en S-klasse. Ze zijn echter zuinig met deze benaming: doorgaans krijgt per keer maar één model in hun line-up de naam Rocket. De meest recente Rocket was op basis van de vorige generatie S-klasse. Het is nu tijd voor een nieuwe Brabus 900 Rocket. Dit keer heeft de tuner weer een ander model als basis genomen: de AMG GT 4-Door.

Cilinderinhoud

Standaard beschikt de AMG GT 63 S al over 639 pk en 900 Nm koppel. We kennen Brabus inmiddels lang genoeg om te weten dat ze dat nog lang niet genoeg vinden. Om het uiterste uit het blok te halen hebben ze onder meer de cilinderinhoud verhoogd van 4,0 liter naar 4,5 liter en twee nieuwe turbochargers geïnstalleerd.

900 pk

Het resultaat liegt er niet om: de AMG GT heeft nu 900 pk en 1.050 Nm koppel. Het koppel is eigenlijk nog hoger, namelijk 1.250 Nm, maar Brabus heeft dit begrensd om zeker te zijn dat de boel heel blijft. Het vierdeurs kanon zit in 2,8 seconden op 100 km/u, in 9,7 seconden op 200 km/u en tot slot in 23,8 seconden op 300 km/u. De topsnelheid is ‘begrensd’ op 330 km/u.

Bruut

De Brabus 900 Rocket doet zijn naam dus eer aan. Daar hoort natuurlijk ook een bruut uiterlijk bij. Brabus stelt wat dat betreft niet teleur. Dankzij de uitgeklopte wielkasten is de auto 7,8 centimeter gegroeid in de breedte. Ook ligt de Brabus 900 Rocket 25 millimeter lager in de Comfort- en Sport-stand. De grotere luchtinlaten in de voorbumper zorgen voor de benodigde extra koeling. Qua downforce kom je ook niets tekort dankzij de forse spoiler.

Monoblock

Wat verder opvalt zijn de velgen, die een Brabus’ eigen interpretatie van de Monoblock-velgen zijn. Dankzij de rvs uitlaatsysteem van Brabus draagt ook het geluid bij aan een extra brute uitstraling. Om te voorkomen dat je straks bij de Rijdende Rechter zit heeft de tuner er ook gezorgd dat er een ‘Coming home’-modus is.

1/10

Brabus wil deze 900 Rocket graag exclusief houden, want er worden niet meer dan tien stuks van gebouwd. Dat zie je uiteraard terug in de prijs. De Brabus 900 Rocket kost exclusief belastingen €427.000.