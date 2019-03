Mercedes-AMG GT63 S 4-door Coupe: rijtest en video

De typeaanduiding is een hele mond vol en het is geen auto die een gapend gat in de line-up bij Das Haus opvult. Sterker nog….

Het gamma loopt over van snelle vierzitters en coupés, maar het is de schuld van de Porsche Panamera dat AMG het nodig vond om een geheel eigen vierdeurs auto te ontwikkelen. Klanten willen een heel snelle, vierdeurs, sportieve en kostbare familieauto. De E63S, S63, CLS53 voldoen daar allemaal niet aan, de E en CLS zijn te “goedkoop” en S-klasse is een tikje te braaf. Vandaar dat er toch iets moest komen om de niche op te vullen. De AMG GT 63S 4Matic+ 4-door Coupé is daarmee de ultieme first world solution voor een first world pain: je wilt een Panamera, maar geen Porsche.

Bij de eerste blik lijkt de 4-deurs AMG GT (om RSI te voorkomen, kort ik de naam maar zo even af) behoorlijk op de AMG GT tweezitter, maar na een langere blik is de vertaling van sexy lijnen in praktisch blik misschien toch weer net niet helemaal gelukt. Net zoals dat net niet lukte van Aventador naar Urus, Wraith naar Cullinan, Continental naar Bentayga en van 911 naar defecerende hond. Bruut is de AMG GT 4-deurs wel, meer bodybuilder dan turner, meer cagefighter dan vedergewicht bokser. Subtiel is de nieuweling niet, maar daar zal de gemiddelde AMG klant maling aan hebben.

Zodra je onderliggende technische architectuur gaat bestuderen, valt op dat de verwantschap met de echte AMG GT ver te zoeken is. De dimensies zijn anders, er is geen transaxle versnellingsbak gemonteerd en het materiaalgebruik wijkt af. De AMG GT 4-deurs is dan ook alleen in theorie een verlengde AMG GT tweezitter, onderhuids wordt het MRA platform van onder meer de CLS en E-klasse gebruikt.

De vierdeurs is niet alleen een stuk groter dan de tweedeurs, maar helaas ook een stuk zwaarder. Op AMG-esque wijze wordt dat overigens weer gecompenseerd onder de motorkap, maar daarover later meer. Ondanks het gestegen gewicht heeft AMG wel hard geprobeerd de vierdeurs op een dieet te zetten, zo zijn de motorkap en voorspatborden van aluminium en de kofferbakwanden en bodem van carbonfiber. Onder de auto is dat deels weer teniet gedaan: normaal gesproken vinden we aluminium platen en extra verstevigingsbalken alleen bij cabrio’s, maar de AMG GT vierdeurs heeft dat ook.

V8 power

Vreemd genoeg is de grote en looiige AMG-GT vierdeurs ook met de mindere goden uit het AMG gamma te krijgen, naast de hagelnieuwe 53 aandrijflijn is als instapper ook nog de 367 pk sterke 43 te krijgen. Het onderscheid met de CLS wordt daarmee nog dunner, feitelijk is het grote verschil dat die een traditionele kofferklep heeft en de AMG GT 4-door Coupé een grote hatchback klep. En inderdaad daarmee was de naam fivedoor Coupé beter geweest.

Als pleister op de wonde is er het feit dat de AMG GT63S 4-door Coupé de sterkste AMG is die nu uit de fabriek rolt. Het koppel van 900 Nm wordt nog verslagen door de V12 (1000 Nm), maar 639 pk is (voor nu) het maximale vermogen wat een straatauto uit Afalterbach meekrijgt. Dankzij 4-matic+ vierwielaandrijving en een negentraps automaat met launchcontrol is de GT vierdeurs ook nog eens de snelste AMG naar de 100: het is in 3,2 seconden gepiept. De GT-R verslaat de vierdeurs (nipt) op topsnelheid, maar voor lul rijd je geenszins met een topsnelheid van 315 km/u.

Vergeleken met de “echte” AMG-GT’s is de V8 de dry-sump smering verloren en kreeg andere turbo’s. De turbo compressoren hebben speciale lagers zodat ze sneller opspoelen.

De algemene indruk is ook geheel in lijn met de cijfers: nooit heb je het gevoel tekort te komen. De rest van de auto is ook dusdanig uitgevoerd dat het vermogen nog enigszins veilig kan worden ingezet. De laatste versie van de vierwielaandrijving 4Matic+ is volledig variabel en doet daarmee een verbazingwekkende goede job om alle pk’s en Nm’s op het asfalt te krijgen. Aangezien dit de “S” is, kan 4Matic+ nog een trucje genaamd driftmodus. Het doet exact wat je er van verwacht: de aandrijving naar de voorwielen wordt uitgeschakeld en de partymodus gaat aan. Om het aan te zetten:

Activeer RACE modus.

Zet de transmissie in Manual modus (M).

Schakel het ESP volledig uit.

Trek beide schakelpaddles aan het stuur tegelijkertijd naar je toe.

Op het display voor je verschijnt de tekst “DRIFT MODE actief”. Alle 640 pk en 900 Nm gaan naar de achterwielen en de GT63S wordt er desgewenst een rookmachine mee. Het hele knappe is dat net als bij de E63S de GT63S er niet volledig onhandelbaar mee wordt. Zolang het asfalt droog en een beetje netjes is, kan je en durf je (!) de GT63S ook als achterwielaandrijver snoeihard te rijden. Een klein driftje opwekken is uiteraard ook geen probleem, op de achteras is ook nog het elektronisch geregelde sperdifferentieel aanwezig.

Nog meer lof is er voor de AMG Speedshift MCT 9G-transmissie: het is een reguliere 9-traps automaat, maar de koppelomvormer heeft plaats mogen maken voor een natteplaat koppeling. Weg rijden vanuit stilstand gaat daarmee zonder vertraging en in theorie kan de koppeling veel misbruik in de vorm van launches aan. Ook normaal rijdend is de bak razendsnel met op- en terugschakelen, een pareltje dus.

Binnenin is het bekende AMG recept uitgegoten, alcantara, leer, carbon, aluminium, er is veel keuze. Op het stuur zijn de nieuwe AMG knoppen te vinden waarmee de rijstand is in te stellen of de individuele settings zijn te aanpassen. Ondanks de forse buitenmaten is het binnenin knus te noemen. Iets meer bewegingsruimte voorin was prettig geweest, terwijl achterin de ruimte (voor volwassenen) echt tegenvalt. Door de coupé achtige daklijn valt vooral de hoofdruimte erg tegen. De twee stoelen achterin zijn wel erg mooi en optioneel kan worden gekozen voor een neerklapbare driezits achterbank. Dan verliest de AMG-GT fourdoor wel een koolstofvezel brace die achter de rugleuningen loopt op en daarmee verliest de koets iets aan stijfheid. Mocht je de Nurburgring record tijd van 7 minuut 25.41 willen evenaren, kies dan voor de vierzitter. De AMG GT63S is er ook de snelste volwaardige vierzitter mee, Jaguars XE SV8 deed het weliswaariets sneller, maar dat was een versie zonder achterbank, een tweezitter dus.

De AMG GT63S maakt ook echt indruk al stuurmansmachine en zit naast de al genoemde zaken nog verder ramvol qua technologie. Volgens de laatste trends zit er uiteraard actieve achterasbesturing op en ook actieve motorsteunen. Luchtvering zit bij Mercedes zelfs al op een C-klasse, dus ook de AMG GT vierdeurs rolt op driekamer balgen. Het biedt een betere spreiding tussen sportiviteit en comfort, hoewel die laatste stand nog behoorlijk stevig is. De S-klasse Coupé en E63S lijken dat toch nog beter te doen. Het ultieme wapen om even Europa te doorkruisen is de AMG GT fourdoor daarmee niet, na een dagje sturen kwamen we er duidelijk moeier uit dan uit andere AMG’s.

Prijs en conclusie

Het valt mee. Soort van. Mocht je het prijsniveau van dikke Duitse limousines gewend zijn, dan val je niet van een stoel van de prijs van de GT63S die 224k bedraagt. De S63 zit op hetzelfde prijspeil en voor een dikkere Panamera, 7-serie of A8 ben je dit ook wel kwijt.

De Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-door Coupé is weinig subtiel, dus dat moet wel je ding zijn. Zeker met het op de testauto gemonteerde optionele Aerodynamic pakket springt de vierdeurs AMG GT er nogal uit. Qua rijeigenschappen (en veercomfort) is de nieuweling ook duidelijk ruiger dan het andere aanbod, dus onderscheid is er zeker. Het is niet daarmee niet de beste allrounder, maar al te rationeel moet je een auto als deze toch al niet benaderen.