GP van Portugal 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

De GP van Portugal 2020: wat kunnen we eigenlijk verwachten? Hoe laat begint de GP eigenlijk? Wat kan Verstappen doen? En wat wordt het weer eigenlijk? We hebben alle antwoorden voor je. Hier, op Autoblog.

Voor het eerst sinds lange tijd staat de GP van Portugal weer voor de deur. Dit is een nieuwe race, speciaal voor dit bijzondere Formule 1-seizoen. Een nieuwe GP betekent altijd even een gewenningsperiode voor de coureurs en aangezien dat per coureur verschillend is, wil dat nog weleens voor een verrassing zorgen.

Voordat we de GP van Portugal 2020 gaan behandelen, nemen we even de agenda met je door:

Vrijdag 23 oktober

12:00 – 13:30: Eerste vrije training

16:00 – 17:30: Tweede vrije training

12:00 – 13:00: Derde vrije training

15:00 – 16:00: Kwalificatie

14:10 – 16:10: Race

GP van Portugal

De Grand Prix van Portugal is in totaal 25 keer gehouden. Echter, de GP staat al een tijdje niet meer op de agenda. Van 1951 tot en met 1953 wordt de race gereden op Boavista, een stratencircuit. In 1954 wordt de GP van Portugal verreden op Monsanto, een circuit in de buurt van Lissabon. Een jaar later keert het circus terug naar Boavista. In 1956 slaat de organisatie de GP van Portugal over en in 1957 wordt er wederom op Monsanto gereden.

Al deze races waren leuk en aardig, maar telden NIET mee voor het F1 wereldkampioenschap. Dat gebeurde pas van af 1958. Die race op Boavista werd toen gewonnen door Stirling Moss in de Vanwall. Nog eenmaal mochten beide circuits de Portugese GP organiseren, daarna leek het klaar te zijn.

Van 1964 tot 1966 keerde de GP van Portugal even terug. Op Cascais (in het zuiden van Portugal) werd 3 maal een race gehouden die niet meetelde voor het kampioenschap.

Estoril

De meer recente historie van de GP van Portugal zoals wij deze kennen begint in 1984. Op het circuit van Estoril wordt de race gereden. Estoril ligt vlak bij Cascais, ook wat meer in het zuiden van Portugal. Het is een evenement dat 12 keer op de kalender verschijnt. De laatste race wordt gereden in 1996. Twee jaar eerder maakt de hele wereld kennis met Jos Verstappen, die dan JJ Lehto vervangt in de Benetton naast ene M. Schumacher.

Estoril is een behoorlijk legendarisch circuit. De locatie was altijd wel goed voor voldoende actie op de baan. In die periode konden de auto’s iets dichter op elkaar rijden. Mede dankzij deze status was de organisatie er niet al te happig op om flink te investeren. De FIA (en Bernie Ecclestone) wilde dat het circuit gerenoveerd werd en met name alles erom heen fraaier werd. De directie van Estoril zag het wat anders en hield hun poot stijf. Zo’n legendarische race werd immers niet geschrapt.

Einde GP Portugal

Mooi wel dus: nadat in 1997 er nog geen wijzigingen waren doorgevoerd, werd de GP van de kalender gehaald door de FIA. De minister van Financiën pompte snel 6 miljoen in het gehele project, om het nog te redden, maar het mocht niet baten. In 1998 stond de Portugese GP wederom op de kalender, maar waren de renovaties alsnog niet op tijd af.

Portimão

De Grand Prix van Portugal wordt nu gereden op Autodromo Algarve, Portimão. Een geweldig circuit in de Algarve. Nog zuidelijker dan Estoril. Portimão is een circuit dat voor lagere raceklasses wordt gebruikt, maar wel goedkeuring heeft om F1 races te mogen organiseren. Daar gaan ze dit jaar gebruik van maken.

Als je van de bovenkant kijkt, dan lijkt het Algarve International Circuit wel wat op Barcelona. Het verschil is duidelijk als je de baan niet op een kaartje, maar in het echt ziet. Er zijn namelijk veel meer hoogteverschillen. De baan is 4,653 km lang en kent 17 bochten.

Normaliter is de baan goed voor veel spektakel, dankzij de enorme breedte zijn er diverse inhaalmogelijkheden. Echter, met een F1 auto van 2020 valt die breedte waarschijnlijk wel mee en zullen de mogelijkheden beperkt zijn. Het lange rechte stuk op start-finish zal het meeste succes kunnen bieden.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Portugal 2020?

Goede vraag! Het antwoord is simpel: hij kan het podium gaan halen! De layout van het circuit is helaas iets te veel afgestemd op de Mercedessen. Met name op de hoge downforce bochten (en het rechte stuk) zullen ze ongenaakbaar zijn. Als er niets gek gebeurd, rijden die twee auto’s weg bij de rest.

Een beetje zuur, maar het feit dat Verstappen het gele seizoen vlak achter de Mercedessen rijdt, verbloemt eerder de matige prestatie van Adrian Newey dit jaar. Met andere woorden: de Nederlander lijkt veel meer uit de auto te halen dan dat er in zit. Als alles een beetje normaal verloopt, wordt Verstappen derde.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Portugal 2020?

Van de week verschenen diverse berichten op Social Media dat er weleens regen kon gaan vallen tijdens het raceweekend. Meestal is dat een teken dat het kurkdroog blijft. Dat is vrijdag sowieso het geval. De hele dag blijft het droog, er zijn wat wolkenvelden en het wordt zo’n 21 graden.

Zaterdag wordt het iets kouder, maar schijnt de zon wel meer. Met 20 graden is het uitstekend te doen voor de Nederlandse pensionado’s in de Algarve. Dan zondag: in de ochtend is het droog, maar aan het begin van de middag gaan de sluizen open. Tussen 11:00 en 17:00 kan het namelijk flink regenen.

Waar kan ik de GP van Portugal 2020 kijken?

Vorige race waren er maar liefst 5 manieren om de race te volgen. Helaas gaan we nu weer terug naar vier manieren. De race wordt namelijk niet meer gratis op YouTube uitgezonden. Wel zijn er een paar andere manieren.

F1TV

De meest handige applicatie is F1 TV. Deze kun je downloaden op je smartphone of tablet, maar je kan het ook via de browser bekijken. Helaas is er nog geen AppleTV-applicatie voor, dat zou een stuk makkelijker zijn. F1TV is geweldig. Je kan alle races vanaf de jaren ’90 terugkijken, dus ook de GP van Portugal met Jos Verstappen. Tijdens een raceweekend kun je veel kiezen. Denk aan het commentaar en de camerahoeken. Nadeel: het kost 60 euro per jaar en je moet nu betalen, om tot volgend jaar te kunnen blijven kijken (precies een jaar later op dezelfde datum). Aan het begin van dit seizoen was de streamingdienst niet heel erg degelijk, maar de laatste paar races is het redelijk stabiel.

Ziggo

Een andere legale manier om te kijken, is via Ziggo. Het voordeel is dat je deze gewoon kunt bekijken via het open kanaal (14), althans, als je Ziggo in je pakket hebt. Je kan ook een abonnement nemen op Ziggo, dan kun je het ook zien (plus heel veel andere dingen). Interessante optie is om elke race per stuk te kopen. Dan kijk je voor 3,99 een race. Simpel en effectief.

RTL Deutschland

Heb je geen Ziggo, maar wil je wel de race gratis zien? Dan kun je via RTL Deutschland kijken. Het voordeel is dat je niets hoeft te betalen, het nadeel is een hoop reclame. Maar ja, omdat het voornamelijk bierreclames zijn, moet je het meer zien als serveersuggestie dan reclame. Geniet er trouwens van, want vanaf volgend seizoen zend RTL de races niet meer gratis uit. Dus een pakket aanschaffen met RTL speciaal voor F1: niet doen.

Streams

Tsja, heb je geen zin om te betalen voor content, dan rest nog één optie. Je kunt namelijk ook gaan kijken naar diverse streams online. Het is echt koffiedik kijken als het gaat om de kwaliteit. Meestal stelt deze niet zoveel voor. Lage resolutie, lange laadtijden, beetje achterstand qua tijd en veel haperingen. Het hoort erbij. We hebben hier een lijstje met redelijk betrouwbare streams waar je F1 kunt kijken. Houdt echter in het achterhoofd: het is gratis met een reden.

Autoblog voorspelling voor de GP van Portugal 2020:

Elke nemen we contact op met kenners, experts en mensen met verstand. Die zijn dan niet aanwezig, waardoor onze eigen redactie hun mening gaat geven. De drie F1-zotte redacteuren Jaap, Michael en Wouter geven haarscherpe analyses en voorspellingen waar zelfs Jomanda de hik van krijgt. Dit zijn hun voorspellingen voor de GP van Portugal 2020:

Wouter

Hamilton Bottas Verstappen

Portimao: dat is een plek waar ik persoonlijk wel wat rubber heb achtergelaten. Het gaat wat te ver om Max mij te laten bellen voor wat tips, maar het geeft toch een extra dimensie als je het circuit redelijk goed kent. Vele autofabrikanten weten het circuit in de Algarve te vinden. Het is er lekker weer, de wegen eromheen zijn goed en je vloog er makkelijk heen. Dus mocht ik daar al rondjes rijden met de M340i, I-PACE, XK-RS, F-type, M3, M8, McLaren 570S, Golf GTI Clubsport, Cayman S en dan vergeet ik er nog wat. Het regent er overigens bijna nooit, maar als het daar wel regent zijn de wegen spekglad. Of dat ook voor het circuit geldt, durf ik niet te zeggen. Maakt voor de uitslag overigens niets uit: Wouter, gaat altijd hard op Portimão

Michael

Bottas Hamilton Verstappen

Portimão, het schijnt dat een bepaalde presentator daar heel veel rubber en andere onderdelen heeft achtergelaten de laatste jaren. Het enige wat ik in Portimao heb achtergelaten is 2 liter vocht op de kartbaan direct naast het F1 circuit (op zich een aanrader). Maar volgens mij moesten we het daar maar niet over hebben. Nu ga ik niet een hele lange aanloop nemen om vervolgens te komen met die te makkelijke (en juiste voorspelling). Nee ik zet TOCH in op een speling van het lot en een verrassende uitslag. Daarom zeg ik dan ook. 1 Bottas omdat Lewis door de schuld van zijn team de eerste plek verliest en 2e wordt. En Max dan weer drie. Michael: Is onder de indruk van Bottas.

Jaap

Bottas Hamilton Verstappen