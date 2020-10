Deze nieuwe raceklasse wordt leuker dan Formule 1 - Autoblog.nl

De SuperCharge-raceklasse gaat zorgen voor meer dan genoeg spanning.

Als het gaat om technologie, historie en status is de Formule 1 niet voor niets de koningsklasse van de autosport. De koningsklasse hoeft echter niet per se de leukste klasse zijn om te kijken. De races hebben vaak iets teveel weg van een optocht. De spanning moet tegenwoordig komen van crashes en technische problemen.

Blanco

In theorie zijn er wel raceklasses te bedenken die een stuk leuker zouden zijn om te kijken. In het kader van elektrificatie worden er momenteel diverse nieuwe raceklasses in het leven geroepen. Dat is een mooi moment om met een blanco papier te beginnen en een raceklasse te bedenken die echt interessant is voor de toeschouwer.

SuperCharge

Na Extreme E komt er nu nog een nieuwe elektrische raceklasse voor cross-overs: SuperCharge. Zoals het een wereldkampioenschap betaamd is het de bedoeling dat er wedstrijden over de hele wereld worden gereden: in Europa, Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Bestaande auto’s

Het is de bedoeling dat de racewagens worden gebaseerd op bestaande productieauto’s. Daarmee wordt de raceklasse interessant gemaakt voor fabrikanten, die hun EV’s op deze manier in de schijnwerpers kunnen zetten.

Acceleratie

Desondanks zullen de auto’s onderhuids een stevige upgrade krijgen. De SuperCharge-auto’s moeten 680 pk krijgen en de 100 km/u in 2,5 seconde aantikken. Qua acceleratie zullen de auto’s dus in ieder geval niet onderdoen voor F1-auto’s.

Entertainment

Qua entertainment-factor moet de klasse de Formule 1 overstijgen. SuperCharge gaat namelijk alles uit de kast trekken om er een spektakel van te maken. Er zal bijvoorbeeld een springschans onderdeel van het circuit worden, die auto’s in staat stelt om 10 meter hoog te springen. Ook zullen de auto’s door water moet rijden. Verder bevat het circuit gedeeltes met weinig grip, waar de auto’s lekker dwars kunnen gaan. Als toeschouwer zie je niet zo nu en dan wat auto’s voorbijflitsen: dankzij de amfitheater-opstelling heb je altijd overzicht op het complete 1 kilometer lange circuit.

Teams

Op het circuit zullen acht teams met elk twee auto’s het tegen elkaar opnemen. Een evenement zal bestaan uit een serie van vijftien korte races, die bestaan uit maximaal zes rondes. Het plan is dat de SuperCharge-klasse in 2022 van start gaat. We weten niet hoe de Formule 1 er tegen die tijd aan toe is, maar het kan nooit kwaad om andere opties te hebben als je auto’s in actie wilt zien.