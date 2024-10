Dit zijn de eerste modellen van Volkswagen’s nieuwste merk

De eerste modellen van het nieuwe Scout zijn hier.

De nieuwe merken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar die komen veelal uit het Verre Oosten. Er is nu echter ook weer een nieuw Westers merk, genaamd Scout Motors. Dit is niet zomaar een start-up, maar een nieuw merk van de Volkswagen Group.

Scout is een historische naam, want in de jaren ’60, ’70 en ’80 was er al een terreinwagen met de naam International Scout. Dit was een model van het Amerikaanse International Harvester, wat vooral een tractormerk was. Het nieuwe Scout Motors is nu wederom gevestigd in de Verenigde Staten.

Dit wisten we allemaal al, maar nu heeft Scout ook hun eerste modellen onthuld. Het gaat om een SUV genaamd de Traveler en een pick-up genaamd de Terra. De naamgeving sluit in ieder geval goed aan bij Volkswagen, want die laat ook al hun SUV’s met een T beginnen.

Het design is geïnspireerd op de International Scout van weleer. Net als de Defender, de Bronco en de nieuwe Land Cruiser hebben deze auto’s dus een retrodesign gekregen. Echt origineel is het niet, maar het ziet er wel gelikt uit. Officieel zijn het trouwens nog concepts, maar het ziet er allemaal productierijp uit.

De Scout’s zijn rasechte terreinwagens, want ze staan op een ladderchassis. De Traveler kan dik 3.000 trekken en de Terra maar liefst 4.500 kg. Echte werkpaarden dus. Het laadvermogen bedraagt zo’n 900 kg.

Het was al bekend dat Scout een EV-merk zou worden á la Rivian, maar tóch kun je optioneel ook een benzinemotor krijgen. Die fungeert echter alleen als range extender. In dat geval heb je meer dan 800 km range, met de versies zonder range extender zo’n 560 km. De auto’s maken gebruik van 800V-technologie waar je tot 350 kW kunt snelladen.

Het vermogen is nog niet bekend, maar de auto’s moeten zo’n 1.350 Nm koppel krijgen. Daarmee kom je in het terrein wel uit de voeten en je kunt in 3,5 seconde van 0 naar 60 mph (96,6 km/u) sprinten.

De Scout Traveler en Terra hebben niet alleen een retro exterieur, maar ook een retro interieur. Ondanks het grote touchscreen zijn ze er toch in geslaagd om het interieur een klassieke feel te geven. In de Terra kun je ook optioneel kiezen voor een bankje op de voorste rij in plaatsen stoelen, net als vroegah.

Je had het waarschijnlijk al door, maar deze Scout’s zijn vooralsnog alleen bedoeld voor de Amerikaanse markt. De Amerikanen moeten nog wel even geduld hebben, want de productie begint op z’n vroegst in 2027.