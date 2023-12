Nieuwe topversie Mercedes SL heeft 816 pk, V8 en stekker

De Mercedes SL heeft een nieuwe rangetopper met maar liefst 816 pk, met dank aan elektropower.

Die zag je even niet aankomen, of misschien wel: de Mercedes-AMG SL is er nu als bloedsnelle PHEV. Mercedes trekt namelijk het doek van de Mercedes-AMG SL63 S E-Performance. Een hele mond vol voor een hele bult kracht.

Mercedes-AMG SL63 S E-Performance

Dat terwijl het eigenlijk allemaal vrij logisch is. De Mercedes-AMG SL kon je voorheen krijgen met twee motoren (in drie versies). De SL43 is een viercilinder, de SL55 is een 476 pk sterke V8 en de SL63 een 585 pk sterke versie van diezelfde V8. De achtcilinder in kwestie is uiteraard het welbekende 4.0 liter Biturbo V8 blok wat vrijwel elke AMG-motorruimte heeft gezien.

Zo weet je ook dat de sterkste versie van deze motor momenteel te vinden is in de Mercedes-AMG GT63 S E-Performance. Daar levert de V8 zelf al 639 pk, maar komt er ook nog eens 204 pk bij door de elektromotor. 843 keiharde pk’s dus. Mercedes paste dit trucje ook toe op de AMG S63 E-Performance, maar daar levert én de V8 ietsje minder pk (612 stuks) en de elektromotor ook iets minder (190 pk). Toch is 802 pk nog steeds genoeg.

816 pk

Bij de Mercedes-AMG SL63 S E-Performance wordt een beetje van beide gebruikt. De V8 levert 612 pk, zoals bij de S63. De elektrokracht komt met 204 pk juist overeen met de GT63. Het totaalplaatje van de SL63 S is daarmee 816 pk en 1.420 Nm. Een sprintje naar 100 is daarom gepiept in 2,9 seconden, even snel als de GT63 die er 27 pk meer voor nodig heeft. De koek houdt pas op bij 317 km/u.

PHEV

Dat betekent uiteraard wel dat de Mercedes-AMG SL63 S E-Performance een stekkerhybride is. Zoals bekend bij de recente PHEV-modellen van AMG is de elektrokracht vooral om je bij te staan qua kracht. De actieradius is namelijk maar 13 kilometer volledig elektrisch. Een voordeel van de elektromotor is wel dat er een BEV-esque one-pedal-driving modus is, waardoor de e-motor ook wordt bijgeladen door het V8-aggregaat. De elektropower wordt overigens enkel naar achter gestuurd, dankzij 4MATIC+ vierwielaandrijving kan de V8 zijn kracht verdelen over beide assen.

Formule 1

Mercedes wil toch nog even benadrukken dat de batterijtechnologie van de Mercedes-AMG SL63 S E-Performance “geïnspireerd is op technologieën die zich hebben bewezen in de Formule 1-racewagens van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team”. Als de auto maar niet stuitert bij oneffen asfalt.

Manufaktur

Genoeg grappig gedaan: qua uiterlijk moet je goed opletten of je met de topversie van de SL te maken hebt. Er zijn een paar hints. De belangrijkste is de laadklep die (nogal lelijk) te zien is op de achterbumper. De badges zijn rood en onder SL63 S staat in het rood E-Performance. Wij achten de kans dat er nog een SL63 S zonder stekker komt heel klein, maar aan de andere kant weet je het maar nooit bij Mercedes. Dankzij Manufaktur, de nieuwe individualisering van Mercedes, mag je een gloednieuw oranje kleurtje kiezen. De groene kleur “Iers Midgroen Magno” is gekozen voor de foto’s, maar die kan je ook op de SL55 en SL63 krijgen. Dankzij Manufaktur kan je ook een fraai tweekleurig rood/zwart interieur kiezen.

Prijzen en beschikbaarheid

En de prijs van al dat moois? Die houd je van ons tegoed. De SL start vanaf 172.655 euro (SL43), voor de modellen met V8 mag je 246.930 euro (SL55) of 279.132 euro (SL63) aftikken. Let wel dat Mercedes bij de GT63 het voor elkaar wist te boksen om de versie met stekker goedkoper te krijgen dan de reguliere, dus meer is in dit geval niet perse duurder.