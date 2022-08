Brandweer moet kind verwijderen uit Tesla in Hoorn

Er ging iets even helemaal niet goed in Hoorn, waardoor een klein kind opgesloten zat in een Tesla. De brandweer moest erbij komen.

Waar nieuwe technologieën in het spel komen, komen ook nieuwe problemen aan het licht. Soms gaat er iets helemaal mis. Een goed leermoment, maar dat is voor het niet altijd even vrijwillige proefkonijn natuurlijk niet zo fijn. Helemaal als het onvrijwillige proefkonijn van vandaag een jong jongetje is.

Kind zit vast in Tesla

Het tafereel speelt zich af in een Tesla Model S in Hoorn. Moeder parkeert de auto, stapt uit, de deur valt dicht, deur gaat niet meer open. De sleutel zit nog in de handtas van de moeder. Met geen mogelijkheid gaat de deur van de Tesla weer van het slot. Wat gebeurt hier nou?

Keyless

Wat er gebeurt is eigenlijk vrij simpel. Een auto met een keyless-systeem, zoals een Tesla, is vaak zo geprogrammeerd dat hij niet midden op de weg stilvalt als hij de sleutel niet meer herkent. In plaats daarvan wacht de auto tot je stilstaat, je uit de auto bent en als de deur dichtgaat, vergrendelt de auto. Maar, de sleutel zat toch in de handtas van de vrouw? Ja, maar de handtas in kwestie was beveiligd, als een soort virtuele kooi. Geen straling erin, geen straling eruit. Met andere woorden, de auto herkende de sleutel niet meer omdat deze in de beveiligde tas zat. Het dichtgaan van de deur en omlopen zorgde ervoor dat de auto op slot ging. Paniek alom en dus je kind vast in je Tesla: niet prettig.

Bevrijd

Gelukkig liep het met een sisser af: het jongetje kon dankzij de brandweer uit de Tesla bevrijd worden. Ook zij konden geen technische omweg vinden en dus is er overgestapt op brute kracht. Het raam werd ingeslagen en het jongetje is bevrijd. De brandweer wist het jongetje gerust te stellen met een teddybeer en een rondleiding door de brandweerauto waarmee ze ter plekke kwamen. Eind goed, al goed wat betreft het incident: dit had veel erger kunnen aflopen met deze hitte.

Waarschuwing

Dit probleem heeft dus niks te maken met onbetrouwbaarheid van Tesla, maar hoe een keyless-systeem an sich werkt. Check even of je portemonnee, tas of wat dan ook even of er zo’n beveiliging op zit waardoor er geen straling in- of uit gaat. En ga nooit je auto uit zonder sleutel of reservesleutel, dat scheelt ook een hoop ongein. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Fotocredit: Inter Visual Studio