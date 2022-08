Koop de unieke Twingo van de Autoblog-occasionhelpdesk

Ja, wij van Autoblog beschikken over een handig hulpje voor het speuren van occasions op Marktplaats. Die nu onze hulp nodig heeft, want hij zoekt een koper voor zijn unieke Renault Twingo.

Wist je dat: Autoblog een tiplijn heeft? Als je een email stuurt naar [email protected], dan krijgt de redactie er lucht van. Dat kan breaking news zijn, maar ook oudere content of een leuke occasion die je tegenkomt. In die laatste categorie vinden we veel tips, maar één Autobloglezer heeft het bijna tot een sport gemaakt om de meest bizarre en opvallende occasions van Marktplaats te plukken en die naar onze tiplijn te sturen. De lezer in kwestie heet Rachid en wanneer Rachid ons een mailtje stuurt met zijn zoekresultaten op Marktplaats, komt er bijna altijd een Autoblog-artikel uit. Dat maakt ons leven wel zo makkelijk en Rachid doet het al jaren. Waarvoor onze dank natuurlijk, maar nu kunnen we helpen met iets heel anders.

Rachid verkoopt zijn Twingo

De bevinding van de dag komt namelijk niet uit de zoekresultaten van Rachid, maar van zijn oprit. Hij verkoopt zijn Renault Twingo. Als tegenprestatie van de meest interessante occasions delen wij een witte Twingo waarvan er duizenden zijn in Nederland? Ja, maar gelukkig heeft het dappere Renaultje een aas achter de hand.

Bedrijfswagen!

Je kijkt namelijk naar een Renault Twingo bedrijfswagen! Rachid rijdt een uit Frankrijk geïmporteerde Twingo occasion zonder achterbank. Oké, er zit een normaal kenteken op omdat Rachid ‘m privé rijdt, maar je kan dit Twingo’tje op grijs kenteken krijgen. Dan moet je wel de achterramen afdekken en hem opnieuw laten keuren, maar het kan wel. Dan zou het voor zakelijke rijders een spotgoedkoop autootje worden.

Mocht je dit allemaal te veel gedoe vinden, dan mag je hem ook gewoon privé rijden. Dan krijg je een tweezits Twingo met een indrukwekkende kofferbak. De Twingo in deze configuratie is vrij uniek in Nederland, dus ook dat is leuk. Het gaat om een exemplaar uit 2009 met de 1.5 dCi die 64 trappelende paardjes op de weg zet. Ook krijg je centrale vergrendeling, werkende elektrische ramen, airco en eh… ja, dat. Nee, het is geen S-Klasse, maar wel een stuk goedkoper.

Kopen

Rachid heeft het onderhoud van zijn Twingo occasion ook geregeld: de airco is net bijgevuld en onderhouden, de distributieriem is net vervangen en bij 197.000 kilometer zijn de koppelingsplaten vervangen. Dat alles is aantoonbaar. Neem maar van ons aan dat Rachid een goudeerlijke occasionfanaat is.

Help de Autoblog-occasionhelpdesk dus van zijn Renault Twingo af voor 2.395 euro. Kopen kan via de advertentie van de Renault Twingo op Marktplaats. Zoals altijd, met dank aan Rachid voor de tip. En de aanbieding, uiteraard.