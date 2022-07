Medewerkers klagen Tesla aan voor racisme

Medewerkers klagen Tesla aan wegens racisme. Er staan inmiddels al meer dan 10 aanklachten in de rij. Plus eentje van een aandeelhouder. Het gaat lekker, daar in Fremont.

Tesla zit weer eens in een ouderwets lastig pakket. In dit geval wordt het bedrijf aangeklaagd voor racisme en intimidatie door een aantal zwarte medewerkers van Tesla. Dat meldt Britse kwaliteitspublicatie The Guardian.

Deze 15 medewerkers hebben een aanklacht ingediend. Het zou gaan om racistische opmerkingen van medewerkers, leidinggevenden én medewerkers van de Human Resources-afdeling (personeelszaken). Met name de laatste twee zijn lastig, want dat zouden eigenlijk de personen moeten zijn waar je je klacht kwijt kan.

Medewerkers klagen Tesla aan

Het racisme schijnt het meeste voor te komen in de fabriek in Fremont, Californië. Het zou gaan om termen als ‘slavernij’, het ‘N-woord’ en ‘plantage’-medewerkers, naast seksueel getinte opmerkingen. Volgens de aanklacht ‘laten de operaties bij Tesla toe dat mensen flagrante, open en regelrechte rassendiscriminatie ervaren’.

Sommige van deze mensen die de aanklacht hebben ingediend, zijn door Tesla overgeplaatst n aar andere afdelingen waar het werk fysiek intensiever is. Anderen die promotie zouden krijgen, kregen dat ineens niet meer.

Een andere medewerker – die in quarantaine zat vanwege corona – hoefde in zijn geheel niet meer terug te komen op zijn werk.

Meer dan 10 aanklachten

Tesla staat op het moment meer dan 10 aanklachten te wachten. Eentje daarvan door een burgerrechten-organisatie. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt bij Tesla.

Een aandeelhouder van Tesla heeft een rechtszaak aangespannen tegen de CEO (Elon Musk dus) en de Raad van Bestuur. Dit vanwege het negeren van klachten van werknemers en het bevorderen van een giftige werkcultuur.

Tesla zelf heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de medewerkers die Tesla aanklagen. Elon Musk was wel weer op Twitter te vinden, maar had het daar over Elvis.