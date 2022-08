Gelekt: dit is de Volvo Embla, de nieuwe XC90

Dankzij een vroeg gedeelde patent kunnen we nu kijken naar de Volvo Embla, zoals de nieuwe XC90 waarschijnlijk gaat heten.

Volvo kent sinds ongeveer 2013 een bijzonder mooie designtaal. Mooi opgeruimd, strakke lijnen en op vele manieren erg fijn design. Het begon allemaal met de Concept Coupe in 2013. Of eigenlijk begon het met één van de slimste teasers aller tijden. In 2013 kreeg een magazine een afbeelding van de Concept Coupe in handen, met de logo’s verwijderd. Met de simpele vraag: welk merk gaat deze strakke coupé als designrichtlijn gebruiken?

Audi, Mercedes, een productieversie van de Citroën Metropolis Concept, zelfs Jaguar en Aston Martin werden genoemd. Maar nee, het was Volvo. Het merk van de saaie vierkante stationwagons. Dankzij nieuw regime vanuit Geely zou Volvo een metamorfose krijgen. Anno 2022 zien we dat het hele Volvo-gamma deze make-over heeft ontvangen en dat begon allemaal bij de tweede generatie XC90 in 2015.

Volvo XC90

En ook bij die XC90 werd het design direct goed ontvangen. Zo goed dat de auto nu al zeven jaar ongewijzigd in productie is, met alleen wat milde updates om de techniek up-to-date te houden. In 2024 treedt een compleet nieuw topmodel ten tonele. Ook deze gaat toonaangevend worden voor design, techniek en zelfs naamvoering.

Volvo Embla

Bovenstaande Volvo Concept Recharge laat zien welke kant het op moet gaan. De nieuwe Volvo XC90 wordt een volledig elektrische top-SUV die in 2024 in productie gaat. De namen gebaseerd op de positionering in het gamma gaan overboord en Volvo gaat voor het eerst echte namen gebruiken: de top-SUV zou Embla gaan heten.

Goed, dat wisten we allemaal al, maar nu weten we ook wat het design wordt. De nieuwe Volvo XC90, we gaan er maar even vanuit dat de naam Embla echt is, gaat er zo uit zien. Dat blijkt uit patenttekeningen die circuleren op Instagram. Het lijkt allemaal plausibel, want de duidelijke designtaal van de Concept Recharge is te zien.

De ietwat vreemde proporties van de Concept Recharge blijven ons bespaard. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat het ‘gewoon’ een XC90 met wat nieuwe designtrekjes is. Toch zie je aan alles dat dit een compleet nieuwe auto wordt die enkel in grote lijnen wat op zijn voorganger lijkt.

Elektrisch

Zoals gezegd, de nieuwe Volvo XC90 wordt een elektrisch topmodel. Wel blijft Volvo de oude XC90 nog heel even uitmelken, om ook nog een hybride-model in de aanbieding te hebben. Toch gaat de XC90 langzaam overvloeien in de Embla en wordt dit het nieuwe Volvo.

Korrels zout zijn op hun plek, maar patenttekeningen van Geely zijn vaker al vrij snel het echte werk. Deze elektrische top-SUV, of het nou de nieuwe Volvo XC90 of de Embla is, gaan we naar verluidt zien in 2024.