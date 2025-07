BREEK: benzinemotoren krijgen vrij spel in de VS!

Terwijl wij toewerken naar EV-only in 2050 houdt Amerika de verbrandingsmotor in leven.

De wereldpolitiek is hot deze dagen. Het Westen kijkt met argusogen naar de productiekracht van China en heeft ook zijn eigen problemen. Kijk maar naar de vreemde relatie die nu is ontstaan tussen Trump en zijn Europese collega’s. We zijn het ophemelen van Mr. President door de Europese leiders nog niet vergeten terwijl we inmiddels wel een importheffing van 15 procent hebben afgesproken.

Ook op het gebied waar we ons op deze website mee bezighouden, weten Amerika en Europa elkaar niet te vinden. Von der Leyen hoort de Europese autofabrikanten die het zwaar hebben en komt met regelwijzigingen, maar het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijft staan. Intussen gaan ze in de Verenigde Staten precies de andere kant op.

Wat is er aan de hand?

In de Verenigde Staten hebben ze een instantie die gezondheidsrisico’s voor mens en milieu ontdekt en onder de aandacht brengt. Een soort federale milieuorganisatie die Environmental Protection Agency (EPA) heet. Daar hebben we in Europa het het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Milieubureau (EEB) voor. Je zou zeggen dat de EPA pro-EV is en zo snel mogelijk van CO2-uitstoot af wil. Het tegendeel blijkt waar.

In 2009 stelde de EPA dat de uitstoot van broeikasgassen een gevaar vormt voor mens en natuur. Aan de hand van deze bevinding zijn er regels gekomen om de uitstoot van nieuwe auto’s te drukken. Afgelopen dinsdag bracht de EPA echter naar buiten dat het een voorstel heeft gedaan om deze bevinding in te trekken.

Als dit ook daadwerkelijk gebeurt, zijn er straks helemaal geen verplichtingen meer voor automakers qua rapportage van uitstoot. Zowel voor nieuwe, als voor oude auto’s. Echter, de EPA wil auto’s nog wel blijven testen op verontreinigende stoffen en brandstofverbruik, maar daar hangen dus verder geen sancties aan.

Lee Zeldin is de voorzitter van deze instantie. Hij legt de denkwijze uit in de Ruthless podcast. “Met dit voorstel maakt de Trump-EPA een einde aan 16 jaar onzekerheid voor autofabrikanten en Amerikaanse consumenten”, aldus Zeldin. Volgens hem gaat ook de belastingbetalende Amerikaan ervan profiteren. Zeldin denkt dat er door de reguleringsstop een einde komt aan 1 biljoen dollar (ja echt, 1.000 miljard) aan ”verborgen belastingen” voor Amerikaanse bedrijven en gezinnen. Hij noemt het de ”grootste dereguleringsmaatregel in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.

Wordt Amerika het uitstootparadijs?

Ook lekker: heb je net miljarden geïnvesteerd om een goedkope elektrische auto te bouwen, gooit Trump de plannen om en kun je weer verder gaan met benzineauto’s. Zul je zien dat de volgende president weer de bevindingen uit 2009 gaat volgen. Het wordt dus nog lastig om te bepalen of en hoeveel invloed deze move gaat hebben. Wellicht dat er modellen met een verbrandingsmotor wat langer blijven bestaan door deze regel. Hoe dan ook: deze stap is op z’n minst opmerkelijk.

Via The Drive